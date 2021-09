Chrissy Teigen celebra su etapa más larga de sobriedad tras pasar un año muy duro

La modelo ha querido compartir con sus seguidores un importante acontecimiento para ella: ha cumplido cincuenta días de sobriedad.

María Viéitez

Chrissy Teigen, modelo y autora del libro de cocina 'Cravings' ha tenido un año duro. A principios del 2021, fue acusada de hacer cyberbullying a numerosas estrellas que se rebelaron contra ella en las redes sociales, empezando por Twitter. En consecuencia, Teigen pasó varios meses en el club de la cancelación, incluso después de pedir unas reiteradas disculpas que sirvieron de más bien poco a los usuarios más críticos. Pero parece que Teigen empieza a levantar cabeza y, por suerte, nos ha querido hacer partícipes de una gran noticia.

Chrissy está de celebración. El pasado sábado, la modelo de 35 años compartía en su perfil de Instagram un entrañable vídeo con su hija, Luna, y su hijo, Miles. En las imágenes, se los podía ver jugando con su madre mientras esta intentaba hacer ejercicio. El título rezaba: "Hoy se cumplen 50 días de sobriedad".

"Debería ser casi un año, pero he tenido algunos contratiempos (de vino) en el camino. Esta es mi racha más larga. Todavía no sé si no volveré a beber, pero sí sé que ya no me sirve para nada. No me divierto más, no bailo, no me relajo. Me pongo mal, me duermo y me despierto mal, habiéndome perdido lo que probablemente fue una noche divertida. Me divertí con ello y aprecio a cualquiera que pueda disfrutar responsablemente", explicaba Teigen. "Este es también mi tercer día de esta semana haciendo ejercicio, lo cual es inaudito para mí, y mis osos no lo están haciendo fácil, ¡pero me encanta @movewithnicole en YouTube!", dijo sobre la cuenta de YouTube con la que la modelo hace ejercicio en casa.

A diferencia de lo que ha estado ocurriendo con sus más recientes posts, cuyas secciones de comentarios se llenaban inmediatamente de odio, esta última confesión ha sido muy bien recibida en las redes. Muchos de sus seguidores mostraron su apoyo y, cómo no, también lo hizo su marido, John Legend, que dejó una larga fila de corazones. Algunas de sus amigas, entre ellas Jen Atkin y Brooklyn Decker, le reconocieron el gran esfuerzo que está haciendo y le mandaron sus mejores deseos.

Otras, como Christine Quinn, aprovecharon la ocasión para confesar que se encontraban en una situación parecida: "¡Estoy tan orgullosa de ti! Sinceramente, ya no bebo mucho. No me hace sentir tan centrada, y me encanta cómo me siento sobria. Orgullosa de ti, chica".

El pasado invierno, Teigen anunció que llevaba cuatro semanas sin beber. Aquella fue la primera ocasión en que la modelo y escritora trató de dejar la bebida después de que ella y Legend, de 42, perdieran al bebé que estaban esperando, Jack, que hubiera sido el tercer hijo de la pareja. En aquel entonces, y tras compartir la triste noticia, Chrissy confesó que trataría de dejar el alcohol, una decisión que tomó después libro 'Quit Like a Woman', de Holly Whitaker.

"Hace un mes, en mi cumpleaños, recibí este libro de mi médico y amigo. Estaba harta de hacer el ridículo delante de la gente (todavía me da vergüenza), cansada de beber durante el día y encontrarme mal a las seis sin poder dormir", escribió entonces.

La modelo y autora ha reconocido que la pérdida de su bebé fue el principal motivo por el que comenzó a consumir alcohol con mayor frecuencia, un hábito que, afortunadamente, a conseguido erradicar. "Realmente no siento que haya procesado completamente a Jack y ahora que no tengo el alcohol para adormecerlo, las cosas están simplemente... ahí, esperando ser reconocidas. Supongo que lo que estoy diciendo aquí es que la vida es tan complicada…".