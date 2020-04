La crisis del coronavirus ha convertido al doctor Anthony Fauci, el Fernando Simón de EEUU, en un rostro célebre, una de las caras más reconocidas del equipo para el manejo de la pandemia que organizó la Casa Blanca.

Tan famosos se ha vuelto el director del Instituto de Alergías y Enfermedades Infecciosas que este sábado apareció en el programa 'Saturday Night Live'. Bueno más bien fue Brad Pitt haciendo de él y el vídeo no tardo nada en hacerse viral. Y parece que se le cumplió el sueño al médico, que a principios de abril, en una entrevista con CNN, aseguró que si algún actor tuviera que darle vida en la ficción a él le gustaría que fuera Brad Pitt.

Así que la segunda edición “desde casa” de SNL abrió con un Fauci-Pitt “explicando” algunas de las polémicas declaraciones que ha hecho Donald Trump desde el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca.

En la semana en la que el presidente norteamericano afirmó que la enfermedad podría tratarse inyectando desinfectante, el oscarizado intérprete de 'Érase Una Vez en Hollywood' se puso en la piel del doctor Anthony Fauci, y aprovechó su 'sketch' para poner en entredicho algunas de las últimas declaraciones de Trump en su gestión de la pandemia. Con gafas, traje y corbata, Pitt apareció en pantalla para decir: "Primero, me gustaría agradecer a todas las mujeres mayores en Estados Unidos que me han enviado correos electrónicos de apoyo, inspiradores y a veces gráficos".

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT