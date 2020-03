Es hora de soñar: Si tienes una cita con Brad Pitt, va a llevarte a comer hamburguesas (fantasía)

Nos merecemos este tipo de noticias.

Con la cuarentena que estamos viviendo estos días, nos parece que es momento de dejar volar la imaginación. ¿Te imaginas estar saliendo con Brad Pitt? O mejor aún, ¿te imaginas cómo sería una primera o segunda cita con el actor? Pues deja de imaginar porque tenemos la respuesta. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que estén saliendo, lo cierto es que el ganador de un Oscar por 'Once Upon A Time in Hollywood' y la también actriz Alia Shawkat no paran de hacer planes juntos últimamente.

Y claro, tú que te has preguntado muchas veces cómo sería salir con una celebrity como Brad Pitt, déjanos decirte que no es nada como te lo habías imaginado. Es mejor todavía. Efectivamente. El último plan que han hecho juntos Brad y Alia nos encanta porque es barato, cultural e incluye una paradita en In-N-Out, uno de los mejore sitios de hamburguesas de toda California.

La pareja (o amigos, no sabemos aún) fueron vistos en el museo Hammer de Los Ángeles disfrutando de una exposición y luego hicieron una paradita en un In-N-Out cercano a dicho museo para degustar unas deliciosas hamburguesas baratas y muy muy ricas (lo de sanas ya lo dejamos para otro momento).

Y sí, las imágenes de la cita las puedes ver en el periódico 'Daily Mail' y son fantasía. Bueno, fantasía porque claro, nos hemos dado cuenta de que salir con Brad Pitt es como salir con tu vecino del tercero. Vaya, que los planes que vais a hacer son como los de cualquier hijo de vecino (de nuevo).

Así que no digáis que no es maravilloso leer artículos así en plena cuarentena. Soñemos, queridas, que eso siempre será gratis.