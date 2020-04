Alia Shawkat, ¿quién es la amiga inseparable de Brad Pitt?

Mucho se ha hablado y escrito sobre los últimos reencuentros de Brad Pitt y Jennifer Aniston, pero cada vez parece más obvio que un posible regreso de la pareja más mediática de Hollywood en su historia contemporánea es una utopía alimentada por todos los fans de la pareja, suficientes como para hacer mucho ruido. De hecho, en los últimos meses, al actor, que se separó de Angelina Jolie en el año 2016, se le ha visto a menudo por la ciudad de Los Angeles con una mujer.

Se llama Alia Shawkat, y aunque es muy conocida en la escena cultural de la ciudad californiana, en España es bastante desconocida.

Exclusive! Our beautiful couples had their romantic, birthday date!

On Saturday afternoon on #aliashawkat has seen out of Brad Pitt's gated community! On a bike, we all know alia's birthday was yesterday! So her 57years old boyfriend never forgets her birthday! #BradPitt pic.twitter.com/wQ9yRusyDL