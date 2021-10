El cantante y actor ha criticado la portada protagonizada por Harry Styles para Vogue porque, afirma, es un lujo que se le ha concedido por ser un hombre blanco y heterosexual.

Billy Porter no está para nada satisfecho con la portada de Vogue protagonizada por Harry Styles, la cual le convirtió en el primer hombre que ha sido fotografiado en solitario para la cubierta de la cabecera.

En el número en cuestión, se puede ver al joven cantante intérprete de 'Watermelon Sugar' posando con un vestido. Según el cantante y actor de 52 años, este privilegio se le ha concedido a Harry Styles por ser "blanco y heterosexual", ya que él fue el primero en posar para las cámaras ataviado con tal prenda.

Fue en diciembre del año pasado cuando salió a la luz la portada en cuestión, protagonizada por un Styles de 27 años vestido con un traje de encaje y una chaqueta de esmoquin.

Porter ha querido hacer referencia a este hito en su última entrevista con The Sunday Times, en la que ha expresado su desaprobación. La estrella de 'Pose' ha señalado que no está de acuerdo con la forma y razón por la que Styles es elogiado como pionero rompiendo las normas de género ya que, afirma, él fue "el primero en hacerlo".

"Cambié las normas del juego", dijo Porter. "Yo, personalmente, cambié las normas del juego. Y esto no es cuestión de ego, es un hecho. Fui el primero en hacer y ahora todo el mundo lo hace".

"Siento que la industria de la moda me ha aceptado porque tiene que hacerlo. No estoy del todo convencido de ello y aquí está por qué", continuó el actor. "Yo inicié la conversación [sobre la moda no binaria] y, sin embargo, Vogue sigue poniendo a Harry Styles, un hombre blanco heterosexual, con un vestido en su portada por primera vez".

Styles nunca ha hablado públicamente sobre su sexualidad y siempre ha evitado ponerse etiquetas al respecto, pero siempre ha defendido a ultranza los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y ha expresado que no le gusta ponerse límites a la hora de escoger sus prendas.

"La ropa está para divertirse, experimentar y jugar con ella. Lo que es realmente emocionante es que todas estas líneas se están desmoronando", dijo al medio. "Cuando eliminas 'Hay ropa para hombres y hay ropa para mujeres', una vez que eliminas cualquier barrera, obviamente abres el campo en el que puedes jugar", concluyó.

Porter quiso dejar claro que con este alegato no estaba intentado menoscabar las cualidades y méritos de Styles, pero sí se atreve a cuestionar que él sea la persona adecuada para hablar sobre los roles de género. Y preguntó de forma retórica "Pero ¿es él quien vas a utilizar para representar esta nueva conversación?".

"A él no le importa, sólo lo hace [llevar vestidos] porque es lo que hay que hacer", continuó Porter. "Esto es política para mí. Esto es mi vida. Tuve que luchar toda mi vida para llegar al lugar donde estoy hoy y poder llevar un vestido en los Oscars y no ser disparado. Pero parece que todo lo que tienes que hacer es ser blanco y heterosexual".