Ana de Armas recuerda sus inicios en Hollywood: “Fue muy duro emocionalmente”

La actriz se encuentra en Londres presentando la última película de la saga de James Bond, ‘Sin tiempo para morir’

Noelia Murillo

Cuando tuvimos la oportunidad de ver a Ana de Armas en la pequeña pantalla, muchos supieron que la actriz lograría alcanzar el éxito más allá de ‘El Internado’. Su papel de Carolina en la serie, en la que compartió escenas junto Elena Furiase, Jon González o Blanca Suárez, apuntaba maneras que indicaban que la actriz cubana lograría ir un paso por delante.

Y lo consiguió. Gracias, por supuesto, al esfuerzo y al sacrificio, así como al atrevimiento. Porque no todos pueden presumir de haber tenido el coraje de trasladarse a la meca del cine para probar suerte en producciones más grandes. Sin embargo, la protagonista de ‘Blade Runner 2049’ tenía claro que era el momento de echar a volar.

Gracias a ese talante, la actriz ha conseguido formar parte de una de las sagas más prestigiosas de la historia del cine como es la de James Bond. En concreto, podremos verla en ‘Sin tiempo para matar’, cinta que se estrenará el próximo 1 de octubre y de la que ha desvelado algunos detalles siendo invitada de lujo en ‘El Hormiguero’.

La actriz intervino en el programa que conduce Pablo Motos por videollamada desde Londres, donde se encuentra presentando la película del agente secreto que contará por última vez con la presencia Daniel Craig. Antes de comentar su último papel, recordó cómo fueron sus inicios en Hollywood, donde ya es una estrella consolidada.

“No fue fácil, fue peor de lo que pensé. Pensé que iba a ser complicado y que me iba a costar un poco, pero fue muy duro porque en España había creado una familia”, dijo antes de reconocer que “fue más duro emocionalmente que a nivel profesional”. No obstante, la actriz dijo que fue un momento muy emocionante en su vida, ya que tuvo que enfrentarse a audiciones con un nivel de inglés medio y no tiene tan malos recuerdos “porque lo hice queriendo”.

Tras hacer un repaso de algunas de las producciones en las que ha participado, como ‘Juego de armas’ o ‘Blade Runner 2049’ o ‘Blonde’, uno de sus papeles más exigentes en el que se mete en la piel de Marilyn Monroe, Ana de Armas habló de la última película del agente secreto creado por Ian Fleming. Para ella, formar parte del reparto “es un honor, porque no estamos hablando de una saga cualquiera, sino de historia del cine”.

“’Sin tiempo para morir’ es una película muy especial por muchos motivos, empezando porque es una película donde vamos a ver la evolución de los personajes femeninos, donde no va a ser ‘la chica Bond’, sino ‘la mujer Bond’”, ha relatado. Con esta evolución feminista que comenzó en ‘Casino Royale’ con el personaje de Vesper (Eva Green), la actriz cubana ha confesado que “es muy excitante formar parte de una película donde esta historia cambia”.

Conviene recordar que el actor protagonista de las últimas entregas de James Bond (‘Casino Royale’, ‘Quantum Of Solace’, ‘Skyfall’, ‘Spectre’ y, ahora, ‘No Time To Die’) abandona la saga para abrir paso a una nueva agente femenina. Se trata de Lashana Lynch, que será la nueva agente 007 a pesar de que el propio Craig no lo considere apropiado. “Debería haber mejores papeles para las mujeres y los actores de color. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?”, dijo en una entrevista para Radio Rimes.