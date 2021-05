Naomi Campbell es madre de su primer hijo a los 50 años

La célebre top model Naomi Campbell ha anunciado que ha sido madre de una niña en las redes sociales.

Clara Hernández

Naomi Campbell, la popular 'top model' de los 90, ha sido madre de una niña justo unos días antes de cumplir 51 años (lo hará el próximo 22 de mayo). Así lo ha anunciado en las redes con una imagen en la que se ve los pies de la pequeña y la mano de su madre, con manicura perlada.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha escogido para ser su madre. Es un honor tener esta gentil alma en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", ha escrito en Instagram ante la sorpresa de sus seguidores, que no conocían la intención de la modelo de probar la maternidad.

De inmediato, internet se ha llenado de felicitaciones para la modelo, que en el pasado había expresado reiteradamente su deseo de tener niños y que siempre había querido tenerlos. Al parecer, su sueño se ha cumplido.

"Enhorabuena a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada ya que he esperado mucho para ser abuela", ha sido la cálida felicitación de la madre de la modelo, Valerie Morris Campbell, también en Instagram, mientras el diseñador Marc Jacobs escribía: "Oh, Dios Mío. ¿Hoy es el día? Es totalmente increíble. Qué afortunada es ella (la niña) y que afortunada eres tú. Qué madre más maravillosa vas a ser. Todas las bendiciones".

Las actrices Zoe Saldana y Ryan Destiny, la influencer Patricia Brights y distintas personalidades del mundo de la moda también se han sumado a las felicitaciones.

Hace solo unos días, Naomi había compartido un vídeo en YouTube consistente en una nueva entrega de su espacio #NofilterwithNaomi en la que no aparecía embarazada, por lo que muchos han apuntado a que la modelo podría haber recurrido a la adopción.

Por ahora no sabemos el nombre de la pequeña y no han trascendido más detalles, pero todo parece indicar que se encuentra perfectamente.

Naomi Campbell no tiene actualmente pareja -al menos, que se conozca-. En el pasado, vivió una relación con el rapero Skepta en 2018 y se rumoreó que tuvo un breve affaire con el cantante Liam Payne. Antes, se le conocen noviazgos con Robert de Niro o Mike Tyson, entre otros.

En cuanto a su carrera profesional, sigue trabajando con nuevos diseñadores y en muchas ocasiones ha declarado que no se plantea la idea de retirarse de las pasarelas.