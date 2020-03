Naomi Campbell revoluciona Instagram con su look lleno de medidas de precaución para evitar el coronavirus

Varios de sus seguidores ya la han bautizado como 'La reina de los viajes higiénicos'.

Naomi Campbell ha sorprendido al mundo entero, al menos a la comunidad digital y a sus millones de seguidores, y lo ha hecho precisamente con su peculiar aislamiento en forma de mono, mascarilla, guantes de latex y gafas sin dejar ninguna parte de su cuerpo en contacto con el ambiente. Claramente, unas medidas que tienen que ver con las expresas exigencias del tema del momento en el que el Coronavirus ha sido declarado ya como pandemia global y protagoniza cada uno de nuestros días. Y aunque la salud es lo primero, para la modelo el trabajo también es una de sus prioridades, motivo más que suficiente para entender su última publicación en Instagram con la que, más allá de protegerse de una posible infección en pleno aeropuerto, quizá lo que pretende es concienciar a sus 'followers' de las medidas que deberían seguir.

Las mismas ante las que nosotras nos preguntamos si es necesaria tanta exageración y ante la cual podemos encontrar cierto desconcierto con su título 'La seguridad lo primero: siguiente nivel' ante el que, por supuesto, los comentarios no han tardado en llegar. Tanto para bien como para mal. Y también las risas habiendo sido ya bautizada por sus 'followers' como 'Queen of hygienic travel'.

Pero volviendo a su look con el que ha desencadenado infinidad de opiniones, entre las que dejando de lado el humor, las hay que se encargan de llamarle la atención ante las que la modelo se ha defendiendo afirmando que no se trata de una broma: "es como me siento segura viajando cuando tengo que hacerlo, es más, veréis que el personal de algunos aeropuertos de todo el mundo viste así".

Y aunque así sea, antes de entrar (una vez más) en pánico, recordemos los consejos de la Organización Mundial de la Salud entre los que están lavarse las manos con frecuencia usando jabón o productos con alcohol y cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo y lavarse inmediatamente las manos si se estornuda o tose.

Pero Naomi Campbell no ha sido la única de las 'celebrities' que con su influencia a través de las redes sociales ha querido concienciar acerca de la facilidad de infección del virus. A esta lista se suma Chiara Ferragni quien también se ha querido manifestar a través de un claro mensaje: "quédate en casa en la medida de lo posible y, si puedes, pídeles a los demás que tengan cuidado".

