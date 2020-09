Victoria Federica sabe que lo que mejor queda con tus zapatillas favoritas son unos pantalones vaqueros y una bonita camisa

Un look de entretiempo ideal que te evitará estar dándole vuelta a qué ponerte.

En moda pasa una cosa muy curiosa y es que, por más que nos sabemos la teoría, luego llega la práctica y nos hacemos un verdadero lío. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida si al final lo más sencillo suele ser siempre la mejor opción?

Está genial jugar con las diferentes tendencias y apostar por las novedades pero si hay algo que tenemos que tener todos claros es que, si no va con tu estilo, es un grave error rendirte ante lo último porque el resultado no tiene por qué ser el esperado. Nada como saber bien cuáles son las prendas que mejor te definen y más encajan con tus gustos y personalidad e ir con ellas hasta el final.

Esta regla no escrita muchas personas la tienen muy clara desde hace tiempo. Una de ellas es Victoria Federica. La hija de la Infanta Elena sabe muy bien que lo suyo es la estética desenfadada con un punto bohemio y por eso no duda en exprimirla al máximo en cada uno de sus estilismos. De ahí que tenga más que asumido cuáles son los pantalones con los que más a gusto se encuentra -anchos, de tiro medio y con diferentes rotos a lo largo de las piernas- y no duda en lucirlos en sus diferentes versiones ya sean estos en color blanco como tanto los ha lucido este verano como unos vaqueros clásicos, los últimos con los que ha sido vista.

Unos jeans de efecto desgastado con los bajos deshilachados han sido los que Victoria Federica ha combinado con sus zapatillas favoritas, las Superstar de piel con una gran estrella de purpurina firmadas por Golden Goose con las que tantas veces hemos visto a la sobrina del rey Felipe VI, y una bonita camisa de estilo pijamera con un suave estampado floral en tonos grises y anaranjados.

Esta última es la que sirve de contrapunto perfecto para restar un poco de informalidad al conjunto al que tan solo le ha acompañado un buen puñado de pulseras en cada una de sus muñecas.

Este ha sido el look con el que Victoria Federica acudía a casa de María G de Jaime y Tomás Páramo a disfrutar de una noche entre amigos que imaginamos agradable a tenor por las diferentes imágenes que todos ellos han compartido en sus respectivos stories de Instagram.