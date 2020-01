Kate Middleton hace suyo el look seventies con una blusa de lazada al cuello y el pantalón que más estiliza

La Duquesa de Cambridge ha vuelto a sorprendernos.

Stilo.es

Kate Middleton parece ser la tempestad que pone la calma en la Casa Real británica en estos días convulsos en los que se han acordado los términos la “emancipación” de los duques de Sussex que entrará en vigor la próxima primavera y que establece que renuncian tanto a sus títulos como al dinero público y a sus labores como miembros de la corona.

Y es que precisamente horas después de que se hiciera pública una fotografía de Meghan Markle sonriente por un parque de Vancouver, la ciudad canadiense que le ha acogido tanto a ella como a su marido el príncipe Harry y al hijo que tienen en común de nombre Archie, la duquesa de Cambridge aparecía de nuevo en público para cumplir con sus obligaciones como esposa del futuro Rey de Inglaterra.

El Museo de Ciencias de Birmingham ha sido el lugar en el que reaparecía Middleton solo 24 horas después de lucir en Buckingham Palace un espectacular vestido rojo con en el que no faltaban las lentejuelas ni las transparencias, y lo hacía con un look totalmente diferente. Esta vez, y teniendo en cuenta que era un acto más informal y de día, el look ha sido mucho más sencillo (una práctica combinación de blusa y pantalón) aunque no le han faltado detalles que marcan la diferencia.

El pantalón negro de la firma Jigsaw, al ser de talle alto y corte recto ligeramente acampanado, tiene un efecto estilizador muy potente que combina a las mil maravillas con la blusa de estampado piscodélico y lazada al cuello de Tabitha Webb que ha lucido en la parte superior. Esta prenda es por su parte capaz de alegrar estos fríos días de invierno gracias al colorido en verde y azul, mismos tonos que llevan los pendientes de padrería que ha lucido bajo su frondosa melena y que llevan el sello de Mónica Vinader.

Unos zapatos de tacón de Emmy London rematan el estilismo de Kate Middleton en la que es la primera parada de un breve tour por Reino Unido donde visitará también Londres, Cardiff y Surrey con motivo del programa '5 grandes preguntas sobre los menores de 5 años' en la que se reunirá con pequeños de las diferentes ciudades.