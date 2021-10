Amal Clooney nos deja sin palabras con su vestido de lentejuelas y nos enseña cómo lucir una boa de plumas con elegancia

La abogada y esposa de George Clooney se superó a sí misma con un lookazo brillante que consiguió acaparar todas las miradas en la alfombra roja.

Londres siempre ha sido y será una de las ciudades que más moda impone. Ya sea arriba de una pasarela, en la calle, o bien en una alfombra roja. Y es que estos días además se ha convertido en la capital del cine gracias al London Film Festival.

Así hemos podido disfrutar de la elegancia y glamour de estrellas como Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter, Lily Rabe, Kristen Stewart en ese maravilloso vestido de Chanel, Beyoncé y por supuestos la pareja más sofisticada del momento, George Clooney y Amal.

El actor, director y productor presentó su más reciente producción The Tender Bar (una película basada en la autobiografía del premio Pulitzer J.R Moehringer, en castellano el libro se titula 'El bar de las grandes esperanzas'), en la que Clooney ejerce de director. Y aunque se trataba de su gran noche, su esposa, la abogada especializada en derechos humanos, se robó por completo toda la atención con su impresionante y siempre elegante atuendo.

Lo cierto es que teníamos muchas ganas de ver a la pareja de nuevo pisando una alfombra roja, si nuestra memoria no falla teníamos casi dos años de no verlos en un ambiente así, y es que por algo son la realeza de Hollywood. Así que su vuelta a los photocalls ha sido por todo lo alto, y Amal se ha superado por completo con un look deslumbrante.

La activista libanesa se caracteriza por tener unos de los armarios más elegantes del mundo y prueba de ello fue el vestido de escote palabra de honor, drapeado en la cintura, silueta entallada, caída de sirena y finalizado en cola y confeccionado en un tejido de lentejuelas en tono crudo con matices rosas que lució en Londres. El modelo hecho a medida es de la firma 16ARLINGTON, una marca londinense conocida por sus piezas de fiesta.

Pero lo que realmente nos conquistó y elevó este look como el más elegante del 2021, fue la espectacular boa de plumas de avestruz con efecto degradado en tonos rosas que lució como accesorio. Y que nos recuerda a una colección que realizó Nina Ricci en 2017.

La firma subió a las pasarelas esta suerte de bufanda fabricada con plumas y revivió este accesorio que ha sido utilizado por las mujeres en distintas etapas de la historia. De la época victoriana a la Belle Époque. Pero, sin duda, fueron las flappers de los años 20 las que vienen a nuestra mente cuando vemos accesorios como flecos, tocados y las boas largas.

Para rematar su look, lució unos stilettos blancos y unos pendientes largos de diamantes. En cuanto a su look beauty, se decantó por llevar su negra melena suelta y ondulada, y un maquillaje que destacaba su mirada y sus labios en tono cereza.