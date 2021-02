Amor en tiempos de coronavirus.

Desde que conoció a su esposa, George Clooney no puede negar que es un romántico empedernido. El galán de Hollywood renunció a la soltería en 2014, tan solo un año más tarde de que Amal Alamuddin, una reconocida abogada libanesa diecisiete años menor que él, entrara en su vida por primera vez y, desde entonces, se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos y queridos del 'star system' internacional.

"Fue muy loco", explicaba el actor sobre su primer encuentro en una entrevista con el popular presentador David Letterman que puedes ver en Netflix. "Un amigo común de los dos me dijo, estoy al lado de tu casa, me paso con una amiga". La amiga en cuestión no era otra que Amal y, según los presentes, el flechazo fue inmediato.

Tanto es así que esa noche el intérprete recibió una llamada, casi premonitoria, de su agente: "He conocido a esa mujer que ha ido a tu casa y te vas a casar con ella", le aseguraba. También para los padres de George, Nick y Nina Clooney, fue evidente que esa noche saltaban chispas entre ambos: "Al acabar la cena nos miramos como diciendo: ¡algo va a cambiar hoy para este joven!", confesaron a la revista People. Y añadían: "realmente al terminar aquella velada sus destinos ya estaban sellados".

Así fue como George y Amal Clooney iniciaron su historia de amor en la que ahora, más de seis años después de darse el 'sí, quiero' y con dos hijos en común (los mellizos Ella y Alexander, de 3 años), la llama continúa encendida. Así lo ha contado el ganador de dos Óscar a la revista AARP the Magazine, donde ha desvelado una de las facetas más románticas de su relación: ¡se dejan cartas de amor por casa!

"Durante el confinamiento, escribía cartas que dejaba sobre su escritorio, y ella me respondía con otra carta que dejaba debajo de mi almohada", ha relatado. Al parecer, se trata de una costumbre entre ellos que comenzó al principio de relación y han mantenido a lo largo de los años.

Y es que George Clooney ha admitido en varias ocasiones que cree en el "poder" de las cartas escritas a mano. Esta misma publicación recoge que el actor guarda misivas de Paul Newman, Walter Cronkite, Gregory Peck, entre otros, que tiene enmarcadas. "Tal vez sea algo generacional y todo esto desaparezca en 20 años, pero para mí tienen mucho valor porque significa que alguien se sentó y se tomó su tiempo para escribirlas", ha comentado.

Amal y George Clooney en un estreno en Los Angeles

Esta no es la primera vez que la pareja acapara titulares debido a su afán por la correspondencia tradicional en plena era digital. Hace un par de años ambos asistieron al teatro para disfrutar de 'My Fair Lady' y quedaron tan encantados con la obra y el trabajo del reparto que no dudaron en plasmarlo en una nota de agradecimiento que se hizo viral en las redes. "Amal y yo queríamos daros las gracias por una noche fantástica de teatro. Nos encantó cada minuto. Estuvisteis todos magníficos", se podía leer junto a un ramo de flores. ¿Pueden ser más encantadores?