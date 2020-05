Esta es la rutina de noche que sigue Selena Gomez para calmar la ansiedad y dormir mejor en la que incluye un agua de rosas

Fue en la India donde las mujeres empezaron a usar agua destilada con rosas para hidratar la piel, prevenir los signos de la edad e incluso luchar contra el acné porque es un antibacteriano natural.

Woman.es

La cuarentena nos está sirviendo para descubrirnos más a nosotras mismas. ¿Hasta este momento te habías planteado alguna vez que podrías ser un chef? ¿O que dibujar se te iba a dar bien? Pero no hemos sido las únicas que hemos que nos hemos conocido más a fondo, las famosas también se han abierto más al resto a través de sus cuentas en las redes sociales, como es el caso de Selena Gomez. Bajo la iniciativa #TakeABreak, la cantante ha abierto las puertas de sus casa para concienciar sobre los problemas mentales y contar cuál es su rutina facial.

- Selena Gomez reconoce que es bipolar en una entrevista por Instagram... ¡con Miley Cyus!

- Selena Gomez y Justin Bieber se han reconciliado (y sus fans se han vuelto locos)

"Creo que en este momento, es más importante que nunca hablar sobre la salud mental, que es un tema muy personal para mí", comenzó durante un IGTV desde la cuenta de Instagram a sus seguidores. Durante estos días, la estrella se está dedicando a hacer música, leer libros de terapia de comportamiento dialéctico , escribir un diario y practicar un ritual relajante antes de irse a dormir cada noche. Y ha sido un producto de su rutina facial lo que nos ha llamado la atención, el agua de rosas.

"La última parte de mi rutina es mi proceso de desconexión", reconoce. "Por lo general, salgo a caminar por la noche. Y luego vuelvo a casa, me doy una ducha, me lavo la cara, y luego, cuando me acuesto, mis amigos se ríen de mí, pero yo tengo una almohada eléctrica. Es casi como una manta de ansiedad. Es muy agradable. A veces escribo un diario. Y tengo estos pequeños y hermosos aerosoles, agua de rosas, una vela para ayudarme también. Y luego tengo a mi pequeña Daisy y nos metimos en la cama. Apago todos mis dispositivos electrónicos y me relajo”, añadió.

El agua de rosas no es un sustituto del tónico porque las propiedades son diferentes, a menos que lo que busques sea una sensación de frescor. El uso del agua de rosas es tan antiguo que nos tenemos que remontar a siglos atrás. Fue en la India donde las mujeres empezaron a usar agua destilada con rosas para hidratar la piel, prevenir los signos de la edad e incluso luchar contra el acné porque es un antibacteriano natural y apto para pieles sensibles. Aplícalo antes de la crema hidratante.