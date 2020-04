Selena Gomez reconoce que es bipolar en una entrevista por Instagram... ¡con Miley Cyus!

Las dos ex chicas Disney han compartido una charla muy emocional e interesante.

Sabíamos que Miley Cyrus es una de esas artistas polifacéticas capaces de resolver todo lo que hacen con nota: la música y la actuación, por supuesto, también su faceta más comprometida y reivindicativa a nivel social, incluso desfilando sobre la pasarela, como la vimos en la última de la Semana de la Moda de Nueva York, pero desconocíamos que también lleva dentro toda una presentadora.

Y es que durante el confinamiento está haciendo un show en directo a través de Instagram, 'Bright Minded', en el que está invitando a grandes estrellas a charlar. Las últimas en participar, Sir Elton John y Selena Gomez. Palabras mayores. Sobre todo el reencuentro de las dos ex chicas Disney, una conversación muy emotiva, profunda y personal, en la que Selena ha compartido con Miley información sobre su vida privada que nadie esperaba saliera a la luz como el hecho de declarar que es bipolar.

"Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, el Hospital McLean , y después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar", le ha confesado la cantante y actriz nortemericana no solo a su compañera de profesiones, sino también a los decenas de miles de personas que han seguido la charla en directo por el perfil de Instagram de Cyrus.

En la conversación, en la que por cierto Selena le ha reconocido a Miley ser una admiradora suya como ya hizo hace no mucho con Jennifer Aniston en el programa de Ellen DeGeneres, las dos estrellas de la música han compartido impresiones sobre temas tan personales como sus respectivas familias o sobre cómo lidian con la ansiedad durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la intérprete de 'Rare' ha explicado que no le asusta sufrir dicho trastorno mental una vez que lo conoce en profundidad. "En realidad me ayudó", ha reconocido en un momento de la entrevista.

Era conocido el hecho de que Selena Gomez había lidiado con problemas de salud, tanto físicos -se sometió a un trasplante de riñón tras contraer la enfermedad del lupus en 2016-, como de índole psicológica porque ella misma lo ha reconocido en distintas ocasiones en público, pero nunca había concretado tanto el diagnóstico sobre su trastorno bipolar.

Es digno de mención el hecho de que una estrella de su calibre lo haga público con semejante naturalidad, alejándose de tabús -ella misma en la charla con Miley ha hecho un gesto de desaprobación a tratar así las patologías relacionadas con la salud de la mente-, y acercándose a la vez a tanta gente para la que ella es un referente que pasa por una situación similar.