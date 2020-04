La cantante revela en una entrevista que se vio obligada a hablar de su vida privada para poder hacerle frente a los chismes de los tabloides.

En una reciente entrevista a la revista Interview, Selena Gomez le reveló a su amiga y comediante Amy Schumer que convertirse en presa de los tabloides a temprana edad la obligó a tener que abrirse y hablar sobre sus luchas y problemas personales.

"Tuve que comenzar a contar lo que me pasaba porque la gente estaba hablando de mi, y prácticamente sentenciado con sus opiniones. Soy muy joven y voy a seguir cambiando, y nadie tiene el derecho a decirme cómo debo vivir mi vida", aseguró en a la publicación. “La forma en que los medios de comunicación a veces han hablado de mi, han hecho que las cosas suenen mal, cuando en realidad no tenía nada de malo que me enamorara, por ejemplo", añadió.

“Mi intención nunca fue convertirme en un tabloide, así que cuando empezaron a decir cosas sobre mi, me sentí fuera de control”, le contó a Amy, quien le había preguntado por qué paso de no contar nada en Instagram a compartir muchas cosas sobre su vida personal.

En cuanto a su canción “Lose You to Love Me”, Selena contó que la escribió después de que saliera de un tratamiento psicológico y de que terminara definitivamente su relación con el cantante Justin Bieber. “Cuando la compuse, lo que estaba diciendo básicamente era que necesitaba tocar fondo para entender que tenía un velo sobre mi rostro”.

La vida personal de Selena ha sido todo menos fácil: tuvo que recibir un trasplante de riñón en 2017, sufre de lupus, y de problemas mentales y ha visto como todo el mundo ha opinado y hablado de sus relaciones con The Weeknd y Justin Bieber.

Pero ahora todo empieza a ordenarse poco a poco: "He pasado por cosas realmente difíciles, y debido a esos momentos, me guste o no, se pintó una imagen de mi vida que no era así. Fue aterrador porque yo no quería que afectara mi carrera".

La cantante de 27 años explicó así como poco a poco ha empezado a entender cómo debe tratar su carrera y su vida privada. Explicó que prefiere ser ella quien le cuente a sus fans qué es lo que le pasa y así evitar que la prensa amarilla invente o exagere noticias sobre su vida.

Mucho más madura, también contó que revelar sus problemas también sirve para que muchas otras personas se sientan identificadas y entiendan que no tiene nada de malo padecer un problema mental y que todo tiene solución, si se busca ayuda.