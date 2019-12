Extensiones de pestañas: tendencia al alza

Te contamos los mejores centros para hacerse las extensiones de pestañas para estas fiestas y tener una mirada de 'celebrity' digna de un capítulo de Euphoria.

Paka Díaz | Woman.es

Las extensiones de pestañas se han puesto muy de moda por varias razones. La primera es que casi todas nos preguntábamos, ¿cómo hacen las actrices de las comedias románticas para tener esas miradas de infarto? Vale, el maquillaje hace mucho pero lo que realmente marca la diferencia son esas pestañas tupidas y alargadas. Pestañas perfectas. En realidad, pestañas extendidas. Fueron las actrices españolas quienes nos dieron la pista. Como casi siempre, la más generosa fue Blanca Suárez, que no tuvo ningún reparo sino todo lo contrario, en contar que ella se las ponía y dar algunos consejillos para ponértelas y que te queden genial -si no la sigues, ya estás tardando, aunque nunca llegues a conocerla Blanca se comporta por redes como si fuera tu BFF.

El caso es que ahora, con la llegada de la Navidad y de las mil fiestas que la acompañan, puede ser un momento perfecto para animarse a ponerse esas pestañas que harán que tu mirada sea cálida, profunda y, sobre todo, el centro de todas las miradas. Puedes conseguir efectos múltiples y la elección será tuya, o unas Russian espectaculares, o una 3D que te harán parecer una gata cual canción de Sabina. O, simplemente, darle algo de volumen a las tuyas y que quede super natural. Las extensiones duran aproximadamente un mes y luego se pueden reponer para alargar el efecto un par de meses más. Lo importante es elegir un buen centro de confianza. Te contamos algunos de nuestros favoritos.

The Lab Room. Fueron pioneros en traer las extensiones de pestañas a España y es uno de los centros más recomendados por las editoras de belleza. No en vano, se las suele ver por allí así como a muchas celebrities. Si nunca has ido, te recomendamos que pruebes sus diseños de pestañas, son alucinantes y pueden cambiar tu mirada y hasta resaltar tus rasgos. Te verás divina. Monica Ceño Elie-Joseph, fundadora de The Lab Room, señala que son especialistas en poner las extensiones de pestañas "de modo muy natural. No nos gustan artificiales sino que parezcan tupidas, largas y maravillosas. Es muy difícil después de verte con unas buenas extensiones volver a tu pestaña natural. El efecto es espectacular. Por eso se han puesto de moda, todas quieren pestañas largas y tupidas". Con ellas, explica que consigues "largo y espesor. Hay distintas medidas y tipos de pestañas depende de lo que busques, naturalidad o artificio. Nosotros damos a cada mujer el look que mas le gusta". Para ella, es importante elegir un centro que sea muy profesional porque "el ojo es delicado. Hay lugares donde las ponen muy baratas y hacen desastres". Ellos trabajan con Lash Perfect que es nuestra marca insignia de referencia en cuanto a pestañas, los resultados son espectaculares. Desde 150 euros la primera puesta y 75 los mantenimientos. Teléfono de cita previa: 914312198

Sundara. Además de ser uno de los mejores centros de Madrid para depilarse las cejas con hilo -sus diseños son preciosos y super naturales-,Sundara ofrece extensiones de pestañas con diversos efectos, desde natural a cat eye que colocan pelo a pelo. El tratamiento dura unos 60 minutos y no es molesto en absoluto. Eso si, recomiendan en las 48 h siguientes de la puesta no mojarlas ni ponerlas en contacto con vapores, saunas o aceites. Todos los productos que utilizan son naturales y de elaboración propia, como su maravilloso desmaquillante de jengibre sin aceites, que no recomiendan para alargar la permanencia en buen estado de las extensiones, y un plus más a la experiencia. Desde 45€.

Lashes & Go. Con centros en Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Pamplona, Valencia y Bilbao, Lashes & Go se ha convertido en un centro muy popular para ponerte extensiones de pestañas debido a su amplia oferta. "Las extensiones te dan un plus de autoestima, tienen el poder de borrar signos de cansancio o agotamiento y verte así siempre perfecta. Con ellas ya te levantas maquillada", explica que recomienda al elegir centro fijarse en la higiene del mismo, y reclamar que te expliquen la técnica de principio a fin. Ella destaca que en Lashes & Go "lo más especial es la experiencia que se vive, desde que se realiza la llamada hasta que se sale del centro como una princesa de pestañas infinitas. Ponemos un gran afán en el mimo y el cuidado de la mirada de todas nuestras clientas". Solo usan pestañas sintéticas porque dicen que son las que menos alergias causan. La sesión completa dura entre hora y media y tres horas, dependiendo del efecto que quieras. La 1D son las más naturales (70 €), 2D son un plus más de largura y volumen pero con un efecto aún muy natural (85€). Las 3D ya son pestañas baby doll, como si llevaras postizas (100€). Y por último, las 5D consiguen una mirada espectacular con efecto tridimensional (130€). También puedes añadir algún efecto, como eyeliner o cat eye.

Slow Life House. Su técnica consiste en poner las pestañas "pelo a pelo", aplicando una o más extensiones sobre cada pestaña natural. El resultado es una mirada intensa, con pestañas largas, voluminosas, pero siempre natural. Se trata de un proceso semi-permanente (necesitará un retoque cada 3 o 4 semanas) e indoloro, con el que nadie notará que llevas pestañas postizas. "La falta de tiempo ha provocado que cada vez sean más mujeres las que optan por las extensiones de pestañas, ya que con ellas te levantas con una mirada abierta e intensa sin necesidad de aplicarte máscara; por la noche también evitas un desmaquillado de ojos exhaustivo. Además, el volumen, definición y longitud que se consiguen con esta técnica son inalcanzables usando solo máscara o haciéndose un lifting de pestañas", explica Laura Parada, directora técnica de Slow Life House que señala que en sus centros "cada tratamiento es 100% personalizado. Antes de comenzar con la extensiones se hace un estudio de visagismo en el que se tienen en cuenta las facciones de cada persona y la forma de sus ojos para realizar un tratamiento hecho a su medida". Desde 100 €. Teléfono cita previa: 91 277 20 04

Mírame Lashes & Brows. Esta red de centros de extensiones de pestañas y diseño de cejas ya cuenta con once centros por toda España Ofrecen tres tipos, Mink, Mink Light y Princess, cada una de ellas con diferentes longitudes, grosores y curvaturas. También hacen extensiones 2D-3D y 4D-5D. "Las extensiones de pestañas llegaron para quedarse", opina Claudia Romero, CEO de Mírame Lashes & Brows que las considera "un accesorio más dentro del maquillaje". La razón principal que señala que que con ellas te ves más alegre, menos cansada, maquillada sin estarlo y según el diseño pueden disimular imperfecciones como un párpado caído, ojo triste, ojo pequeño o muy grande". Una de las ventajas de estos centros es la posibilidad de hacerte miembro del Club Mírame para tener descuentos durante todo el año. Desde 80€ la primera puesta, 65 si perteneces al Club Mírame.

Protege y estimula tus pestañas

Para cuidar tus pestañas, además, puedes usar algún sérum como Suero para pestañas y cejas, de FLASH (69,00 €), que se aplica súper fácil como su fiera un delineador liquido, puedes usar tu maquillaje encima sin problema y además también lo puedes usar en las cejas, en unas tres semanas ya ves los resultados. Otra opción es Optim Eyes Lashes & Brows, de Filorga (49,90 euros), que se presenta en envase de doble aplicador para conseguir un doble efecto, por un lado, es un sérum estimulador del crecimiento de las pestañas y del anclaje del pelo (se aplica en las raíces con un pincel), por otro hay un cepillo para aplicar de raíces a puntas el tratamiento redensificante. La tercera opción sería el Sérum Regenerador de Pestañas, de Redenhair (60 €), que acelera el crecimiento de las pestañas desde la raíz al penetrar en los folículos, además, las protege de la contaminación y las hidrata.