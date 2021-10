Romántico, clásico y femenino: así es el peinado y el accesorio de pelo con el que Tamara Falcó ha presentado su primer libro culinario y con el que, a nosotras, nos ha trasladado a nuestra niñez. ¿A qué es perfecto para acompañar un look de entretiempo?

Clara Hernández

'Las recetas de casa de mi madre'. Ese ese es el título, de Espasa, con el que Tamara Falcó se ha estrenado en el mercado editorial y en el que ha recopilado las recetas que han tenido un significado especial para su vida, incluidas delicias con inspiración filipina, herencia de su abuela, la pasta con salsa Valentino (por una receta que el mítico diseñador facilitó a Isabel Preysler; se dice que esta la apuntó en una servilleta) o el menú con el que agasajaron a George Clooney cuando visitó la casa de Isabel Preysler a su paso por Madrid (los huevos rotos son su plato favorito, por cierto). También, el recetario de Ramona, la cocinera que durante años ha trabajado en la casa de Tamara.

Todos esos sabores capaces de trasladar a Tamara a su infancia están en esas páginas. Y también un viaje en el tiempo ha sido el look 'beauty' que la marquesa de Griñón ha elegido para presentar dicho libro, este miércoles, logrando que también nosotras regresáramos a nuestra niñez.

Ataviada con una chaqueta 'cropped' de manga corta perfecta para el entretiempo y con uno de los tejidos más perseguidos del otoño, el tweed, en blanco y negro con botones joya que ha combinado con pantalones vaqueros negros acampanados y top blanco, consiguiendo un elegante look clásico con básicos, Tamara Falcó nos ha enamorado, además, con el peinado favorito de nuestras comuniones y personajes de cuento. Se trata de un semirrecogido con coleta y melena, romántico y estilo 'lady', que ella ha elevado con uno de los accesorios de pelo de moda: un lazo negro de tamaño medio a juego con su mascarilla, que aporta un tono dulce y juvenil a un 'look working', como el suyo, a un outfit con vaqueros o a un traje de novia, en color blanco.

Hace tiempo que los lazos (o los coleteros con lazo) entraron en nuestra vida para iluminar recogidos de propuestas nupciales, trenzas bajas, coletas (la reina Letizia ha sido una de sus abanderas) y arreglar, en muchos casos, un 'bad hair day'. Y esta temporada seguirán haciéndolo, anticipa Tamara Falcó, convertida desde hace unas temporadas en una de nuestras 'trend setters' favoritas con sus looks minimalistas y sofisticados que ya este otoño nos ha inspirado con trajes pantalón (como el que llevó en una de sus últimas apariciones en 'El Hormiguero', un modelo 'made in Spain' en color granate ideal para la oficina) o sus camisas blancas, capaces de convertirse en el centro de atención de cualquier look.

