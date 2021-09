Tamara Falcó vuelve a 'El Hormiguero' con el traje 'made in Spain' perfecto para los días de oficina

La marquesa de Griñón ha empezado la temporada por todo lo alto con un conjunto dos piezas en color granate.

A.M

Tamara Falcó ha vuelto a la televisión y lo ha hecho por todo lo alto. La marquesa de Griñón ha decidido darnos una verdadera lección de estilo y nos ha regalado un estilismo perfecto para la vuelta a la oficina.

Teníamos muchísimas ganas de ver con qué nos iba a sorprender Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ y no nos ha defraudado. Con la ayuda de la estilista Montse Nieto, la hija de Isabel Preysler ha brillado por todo lo alto con un traje de dos piezas que resulta una apuesta segura y nunca falla. Se trata de un traje ‘made in Spain’ firmado por Amateur Spain.

Tamara ha apostado por un traje granate, con una americana de crepe larga tipo esmoquin y de estilo oversize, de solapas y botones en negro cuyo precio es de 219 euros se llama Salomé, y pantalones anchos a juego con la blazer, también están confeccionado en tejido crepe, de cintura alta y pliegues en delanteros (159 euros).

- La emotiva despedida de Tamara Falcó a su abuela

- Tamara Falcó felicita a su hermana Chábeli con tiernas imágenes

- Tamara Falcó felicita a su hermana Chábeli con tiernas imágenes

Falcó dejó todo el protagonismo a su traje y optó por llevar el top sencillo de Sloggi. Con pendientes de aro pequeños de Tous, firma de la que es embajadora, y salones en tonos nude efecto charol de Zara (35,95 euros).

Y este no es el único look ideal para la vuelta a la rutina que nos ha dejado Tamara. La socialité compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se dejó ver con unos pantalones de traje con estampado de cuadros Príncipe de Gales, una camisa blanca estructurada que combinó magistralmente con unas zapatillas blancas de caña alta de Converse.

Al tratarse de un estilismo que vamos a bautizar como 'work-confy', la colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido incluir un toque de lujo y glamour con accesorios XXL. Sus joyas pertenecen a la nueva colección Hav de Tous. Escogió un collar de eslabones bicolor, anillos a juego en oro y plata y una pulsera dorada de anillas, también de Tous.