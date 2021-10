Jennifer Lopez ha probado el pelo rosa chicle y sorprende con su look más 'punk'

Por si todavía quedaba alguna duda de que a Jennifer Lopez no hay estilo que se le resista, te mostramos su lado más rebelde con su nueva melena rosa.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En un nuevo anuncio para Designer Shoe Warehouse (DSW), Jennifer Lopez ha dejado atrás su mítica melena color miel para lucir un pelo rosa chicle brillante, muy alejado de las tonalidades a las que nos tiene acostumbradas. Lo más probable, tratándose de una fotografía de una sesión de fotos de moda, es que se trate de una peluca o de extensiones (y más cuando el pasado fin de semana hizo alfombra roja con su melena habitual), pero aún así es un look que nos encanta. Nos recuerda a los años 2000, cuando las estrellas del pop como Pink o Avril Lavigne no dejaban de experimentar con su color de pelo, y aunque ahora eso se ha atenuado un poco, todavía nos quedan ejemplos como el de Billie Eilish, que antes de pasarse al rubio platino, probó con el azul y el verde en su pelo.

Si estás pensando en copiar su look y pasarte al pelo rosa, lo primero que debes hacer es consultar a un estilista que pueda aconsejarte sobre el número de tratamientos que necesitarás. Cada melena es diferente y tiene unas necesidades distintas, por lo que es importantísimo que te informes antes de lanzarte a probar una coloración así de atrevida por tu cuenta.

Volviendo a la última aparición pública de JLo, en la que no lucía una melena rosa, la actriz y cantante, igual que hizo en el pasado Festival de Cine de Venecia, quiso arropar a su flamante pareja en el Lincoln Center de Nueva York, muy cerquita de Central Park, donde hizo una nueva exhibición de estilo y forma física en una noche especial para Ben Affleck, que estrenó en Manhattan su última película, 'The last duel'. Lo hizo demostrando una vez más que por ella no pasan los años -ojo, que tampoco por Affleck, que parece haberse puesto en manos de su chica en modo entrenadora personal porque se le ve muchísimo más en forma que, sin ir más lejos, cuando salía con Ana de Armas-.

Esta vez presumió de tableta de chocolate en su ciudad gracias a un dos piezas de Hervé Lager en color marrón dorado y brillante. Por un lado, una falda larga con abertura que dejaba asomar ligeramente sus tonificadas piernas, y por otro, a juego con la falda, un crop top de manga larga y cuello cerrado que dejaba completamente a la vista su vientre duro como una pared.