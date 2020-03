Chenoa se toma muy en serio el deporte durante la cuarentena y ya luce ‘six pack’

La cantante se ha puesto las pilas y está entrenando duro!

La cuarentena no solo ha traído cosas como el quedarnos en casa sin ver a nuestros amigos, también hay cientos de cosas positivas: estamos más tiempo en familia y también nos está sirviendo para concienciarnos de lo importante que es hacer deporte a diario para sentirnos mejor con nosotros mismo y subir el ánimo. ¡Y Chenoa se ha puesto las pilas y está entrenando duro! ¿La prueba? El vídeo que ha compartido en Instagram con sus seguidores quienes, por cierto, han alucinado con su figura fit.

¡Qué cantidad de piropazos se ha llevado la jurado de ‘Tu cara me suena’! Y no es para menos porque su ‘six pack’ no tiene nada que enviarle al de otras famosas ‘enganchadas’ al deporte como Cristina Pedroche, Shakira o la mismísima Elsa Pataky. “Vamos ahí...#quedateencasa #activate Recomendación discazo #aerosmith #eattherich del álbum #getagrip fabuloso”, ha escrito la mallorquina sobre un vídeo en el que parece con haciendo pesas y se escucha de fondo uno de sus temas favoritos, 'Eat The Rich', de Aerosmith.

!”Pero que me estás contando??? Tienes el abdomen completamente marcado!!!!! Que bestia joder...🍟🍔 #cuerpodeboda💍👰”, le escribió una seguidora. “Así se hace! Que nada ni nadie nos detenga! Que guapa estás ❤Bendiciones🙏 We love you”, le animó otro de sus fans. La cantante está a la puertas de su boda, pero, en reaidad, a ella siempre le ha gustado cuidarse.

Gracias por esta lección de positivismo, por animarnos a cuidarnos y porque, como a ti te gusta cantar, “tengo razones para creer que todo irá bien, todo irá bien”.