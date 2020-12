Esta es la bebida casera que Laura Matamoros toma en Navidad (y siempre) para tener el vientre plano

Nos cuenta su trucazo previo a la Nochebuena.

Allá donde va Laura Matamoros triunfa. La influencer es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza en Instagram y, ahora, a las puertas de la Navidad, nos ha contado cuál es su truco para no sentirse hinchada después de una comida copiosa.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-, también sus tips para estar así de guapa. La influencer, aunque es muy natural a la hora de maquillarse, hace unos días visitó la nueva flagship de Druni en la calle Velázquez, 34, de Madrid. Se perdió por los rincones de la tienda, de 600 m2,y situada en la esquina con Goya, una de las mejores zonas de Madrid, donde hizo algunos compras para reponer sus básicos beauty.

Pero, ojo, que para estar así de divina no solo se sirve de los cosméticos, también hace deporte, como nos lo demuestra en sus stories de Instagram y en ocasiones la acompaña Vikika Costa, otra de las influencers que también ha dejado caer por la que es la nueva tienda de Druni en estos días, y una buena alimentación.

La influencer no oculta que de vez en cuando se da un capricho con los platos que cocina su chico en Benji’s Bar y No.na.me Bar, los dos restaurantes del chef Benji Aparicio, pero cuando toca ponerse seria, se pone. En estos días previos a la Navidad, la influencer ya ha empezado a incorporar una nueva bebida para desinflamar la tripa a su rutina. Según ha contado en su cuenta de Instagram ha revelado que cuece limón y trocea jengibre y, después, bebe este preparado para tener la tripa plana. “Es diurético y para estas fechas viene muy bien”, ha revelado.