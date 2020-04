Este autobronceador fácil de utilizar que se vende en Asos se ha convertido en lo más buscado de la cuarentena porque aporta un toque moreno a la piel de forma natural

Para tener una piel dorada y preciosa.

La cuarentena nos ha privado de horas de sol, pero existen productos autobronceadores que harán posible que en tu primera salida a la calle luzcas piernas y resto del cuerpo con un suave color dorado. Y que puedes comenzar ya a probar ahora, en la cuarentena, para hacerte una experta en su uso y controlar la coloración exacta que deseas.

En los últimos años, este tipo de productos ha evolucionado mucho. Olvídate de aquellos que dejaban manchas aquí y allá , dejaban un tono anaranjado y artificial, y era imposible extender uniformemente por la piel. Ahora, su acabado es mucho más natural y se han convertido entre los cosméticos más vendidos en las grandes plataformas online según se acerca el verano.

Pues bien, ahora vamos a hablar de aquel de la marca que, entre todas, arrasa en ventas y, año tras año, se ha convertido en la favorito de usuarias y compañeras de redacción. Se trata de la espuma corporal autobronceadora Purity de St. Tropez, que se vende en Asos y, además, es uno de los productos más buscados de la cuarenta. Y que está rebajada (su precio ha bajado de 42,99 euros a 32,20 euros).

Entre sus características, figura el de ser ultraligero y muy fácil de usar, ya que se absorbe rápidamente, y no dejar líneas. Y no se transfiere a la ropa, por lo que puedes ponerte tu look favorito sin miedo a mancharlo.

Además, tiene otras propiedades que ayudan a nuestra piel: combate los efectos del a contaminación y los agentes ambientales, y ofrece hidratación en un periodo de hasta 12 horas. Por cierto, la marca también trabaja otros productos específicos para el rostro.

Te recordamos algunas normas básicas que harán que tu bronceado dure mucho más: antes de aplicártelo, es recomendable que te exfolies 24 horas antes, hidratarte en profundidad incidiendo en las partes más secas del cuerpo y el rostro, y esperar unos minutos antes e ponerte ropa encima.

¿Tienes curiosidad por conocer cuáles son otros de los productos 'beauty' de cuidado de la piel más buscados en Asos? Muchos tienen que ver con iluminar y dar una tonalidad saludable a esta mientras estamos encerrados por la cuarentena. En la lista destaca el ácido azelaico en suspensión de The Ordinary, que ilumina y unifica el tono del rostro (7,49 euros) o Retinol 0.5% in Squalane también de The Ordinary (6,49 euros), que mejora la textura y previene el envejecimiento.