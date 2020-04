¿Quieres cambiarte al desodorante natural, pero no sabes cuál es el adecuado para ti? Este artículo es para ti.

Cuando se trata de belleza, ninguna tendencia parece ser tan buscada esta cuarentena como encontrar productos de limpieza nuevos, amigables con el medioambiete, y por sobre todas las cosas que sean naturales. Entre la crisis climática y la del coronavirus a muchas nos ha empezado a llamar la atención de qué manera podemos consumir productos más amigables con el planeta. Y nos interesa aprender a incorporar rutinas de belleza más integrales y ecológicas. Así hemos llegado a los desodorantes sólidos y naturales.

¿Qué es exactamente el desodorante sólido? Los desodorantes naturales no contienen aluminio y usan ingredientes sustitutos para neutralizar las bacterias y absorber la humedad. Además, suelen ser más suaves, lo que resulta en un producto ideal para las pieles más sensible, evitan la decoloración de la ropa e incluso pueden ayudar a disminuir la cantidad sudor.

Hoy vamos a hablar del desodorante sólido de piedra de alumbre, este tipo de desodorante se hace a partir de bloques de alunita, un mineral extraído directamente de la naturaleza, sin modificaciones ni añadidos.

Según los expertos el alumbre se utiliza desde hace siglos por sus propiedades antisépticas y astringentes, es decir que es capaz de destruir gérmenes y reducir el tamaño de los poros de la piel, limitando el flujo de la transpiración. Esto lo convierte en un excelente desodorante 100% natural y libre de residuos.

Y te preguntarás ¿cómo uso esa piedra seca? Tan solo tienes que mojar la piedra y aplicarla en la piel frotando durante unos segundos. Esto dejará una fina capa invisible formada por millones de microcristales. Lo puedes usar sin ningún problema después de depilarte e incluso en otras zonas del cuerpo para controlar los olores como los pies.

El desodorante sólido de piedra de alumbre no contiene alcohol ni perfume añadido, no irrita la piel y no mancha la ropa. El alumbre no tiene olor, pero dependiendo la marca que compres puedes personalizar tu piedra añadiéndole unas gotitas de tu aceite esencial preferido.

Si no conoces ninguna marca notros te recomendamos la que vende weiwie, es una piedra francesa y solo cuesta 11 euros y dura muchísimo tiempo, será una gran inversión en tu vida y ayudarás de paso al planeta. ¿Qué esperas para probarlo?