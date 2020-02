Natalie Portman utiliza un champú seco de una marca muy conocida de desodorantes para conseguir su perfecta media melena con ondas y volumen

¡Y cuesta menos de 5 euros!

María Aguirre | Woman.es

El champú en seco ha necesitado solo un par de años para convertirse en todo un básico en el neceser de muchas personas. Llevaba ya mucho tiempo en el mercado tratando de abrirse camino, pero no ha sido hasta que no han empezado a apostar por él las principales firmas de cuidado capilar hasta que no ha logrado darse a conocer por el gran público.

Tal ha sido su impacto que muchas se preguntan ahora cómo han podido vivir tantos años sin él. Si lo tienes entre tus habituales de belleza sabrás muy bien de lo que hablamos pero, si no, permítenos que te digamos que no sabes lo que te estás perdiendo. Porque, no creas que se trata simplemente de un genial salvavidas para un 'bad hair day' hasta que te de tiempo a lavarte el pelo, sino que su radio de acción es mucho más amplio.

De sobra es conocido por todas su uso como texturizador y como spray para darle volumen al cabello en pasarelas y alfombras rojas. De estas últimas, sirva de ejemplo la desplegada el pasado 10 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles con motivo de los premios Oscar porque allí fueron seguro muchas las que recurrieron a este spray para conseguir el perfecto peinado. De hecho, sabemos una que a ciencia cierta lo utilizó y hasta hemos descubierto cuál fue exactamente el que utilizó, lo cual, si nos guiamos por el fantástico resultado final, hace que estemos deseando hacernos con él para sacarle el mismo rendimiento.

Fue este champú seco de la línea Between Washes de Dove, concretamente el llamado Volume & Fullness que tiene objetivo eliminar la oleosidad al instante mientras añade cuerpo y volumen, el que el estilista Adam Campbell empleó para el corte bob de Natalie Portman.

La actriz, cuyo estilismo fue uno de los más aplaudidos por la reivindicativa capa creada por Dior en la que podían leerse los nombres de las directoras de cine que no habían sido nominadas a los galardones pese a su enorme valía, presumió de una melena con suaves ondas que parecían estar hechas sin esfuerzo potenciando así la naturalidad. Algo a lo que ayudó este champú seco que cuesta menos de 5 euros y que se encargó de dar el volumen al cabello justo al ser aplicado en la raíz y trabajado ligeramente con los dedos hasta lograr que el peinado no cayera lacio por el rostro sino que gozara de cuerpo y buena textura.