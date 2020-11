Esta depiladora de luz pulsada de Braun tiene más de 200 euros de descuento en Black Friday ¡y está volando!

La mejor oferta del año para hacerte con tu aparato de IPL en casa.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Acabar con el vello corporal para siempre ha sido uno de los objetivos beauty de miles de personas en los últimos años, pero si todavía no has pasado por un centro de eliminación de vello y eres de las que prefiere hacerlo en casa, estás de enhorabuena. El Black Friday de Amazon nos trae un descuento de más de 200 euros en el dispositivo de luz pulsada de Braun, por lo que es el momento perfecto para invertir en un buen ‘gadget’ de belleza a un precio súper bueno.

La Braun PL5137MN IPL Silk expert Pro 5 es una depiladora láser de luz pulsada de última generación segura, rápida y eficiente, ya que es capaz de reducir el vello visible en solo 4 semanas.

Tiene un sensor llamado SensoAdapt con protección UV, que se adapta de manera automática y continua a tu tono de piel, por lo que es imposible quemarse o dañar la piel mientras la usamos. Además, es un dispositivo muy rápido, ya que trata las dos piernas en menos de 5 minutos.

¿Y qué pasa si tengo diferentes tonos de piel según la parte del cuerpo? Casi todas las personas tenemos zonas más oscurecidas, como puede ser la de las ingles o las axilas, pero eso no será un problema para esta depiladora ya que es capaz de identificar el tono de piel 80 veces por segundo y adaptar automáticamente la intensidad para garantizar el equilibrio perfecto entre seguridad y eficacia.

Tiene también tres modos de intensidad: normal, suave y extrasuave. Los modos suave y extrasuave reducen el nivel de energía y están indicados para principiantes o para tratar zonas sensibles.

Este set incluye, además del aparato en sí, un neceser, dos cabezales estándar y dos cabezales de precisión (perfectos para llegar a las zonas más pequeñas y complicadas, como el rostro, las ingles y las axilas) para que puedas compartirla con quien tú quieras sin poner en riesgo ninguna medida de higiene y salud.

Como sabemos que se trata de una inversión importante, no te la recomendaríamos si no estuviéramos absolutamente convencidas de que te va a funcionar, pero si no siempre puedes leer las más de 2.200 reviews positivas que avalan su eficacia y le han dado una puntuación de cuatro estrellas y media en Amazon.

Su precio habitual es de 579 euros, pero ahora podrás hacerte con ella por solo 349 euros, con lo que te estarás ahorrando 230 euros. Por supuesto, se trata de una oferta limitada, pero si quieres que sea tuya puedes comprarla haciendo clic aquí.

¿Qué prefieres una opción un poco más económica y que no tenga doble cabezal porque no tienes pensado compartirla con nadie? Pues tienes esta otra opción con la que también te estás ahorrando 199 euros sobre el precio original. ¡Una auténtica ganga!