Zara lanza el eyeliner recargable que revoluciona el mundo de la belleza

La esperadísima colección 'beauty' de Zara ya es una realidad pero la gran innovación que presenta no solo se encuentra en las fórmulas o los colores, sino en que se trata de una de las pocas líneas recargable y concienciada con el medio ambiente.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Está claro que uno no se hace uno de los hombres más ricos del mundo quedándose estancado en su negocio y, tras la llegada de la pandemia hemos visto como Zara se ha reinventado una y otra vez cubriendo prácticamente todos los sectores habidos y por haber, desde la ropa para perros hasta los objetos de papelería. Lo único que le faltaba en su lista era una colección de maquillaje y productos de belleza, hasta hoy.

Hace unas horas las 'beauty addicts' de medio mundo veían como sus plegarias era escuchadas al descubrir en esta primera colección de maquillaje de Zara no solo una variedad importante de productos y colores, sino un concepto que va un paso más allá apostando por la sostenibilidad y el reciclaje. Esto lo vemos materializado en su eyeliner, que tiene un envase reutilizable y, pese a que la primera vez que lo compras has de llevarte el producto entero, también se pueden adquirir solo sus recambios, para que así una vez agotado podamos cambiarle la 'tinta' y volver a tenerlo como nuevo sin gastar dinero ni recursos de más.

La responsable detrás de la creación de todos estos productos es la maquilladora británica Diane Kendal, que ya ha trabajado con anterioridad en otras formas como Marc Jacobs Beauty o Calvin Klein Cosmetics y ahora se alía con Inditex para desarrollar esta línea tan innovadora e inclusiva.

Por el momento este eyeliner solo está disponible en negro pero estamos seguras de que con el tiempo la oferta de colores se irá ampliando poco a poco y podremos crear looks igual de coloridos que sus colecciones. En cuanto a los precios, son aptos para todos los bolsillo ya que el eyeliner cuesta 7,95 euros y su recambio tan solo 4,95 euros.

Por supuesto, no es la primera franquicia textil (ni será la última) en aventurarse en el mundo de la belleza y lanzar sus propios cosméticos, pero sí que ofrece unos productos con un concepto bastante diferente al habitual y no solo en lo que a sostenibilidad se refiere, sino también por el mensaje inclusivo que pretenden lanzar con ellos. Así, la idea es que sea cual sea tu color de piel, edad y género puedas crear tus looks de maquillaje con ellos y convertirlos en parte indispensable de tu neceser.