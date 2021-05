Apúntalo bien en tu agenda: el 12 de mayo sale a la venta lo nuevo de Zara, una colección completa de belleza (sostenible e inclusiva) creada en colaboración con la famosa maquilladora Diane Kendal.

SILVIA VÁZQUEZ

Zara no deja de sorprendernos. Si hace solo unos días lanzaba una línea completa de papelería, ahora la marca más importante de Inditex nos regala otra buena noticia: la creación de Zara Beauty, una nueva sección pensada para todas las amantes del maquillaje. Y es que, aunque hace varias temporadas que la firma gallega ofrece pintalabios, perfumes, champús y otros productos que ya se han colado en tu neceser, su apuesta actual resulta mucho más ambiciosa y avanza un paso más en su objetivo de posicionarse como un referente también en el mundo de la belleza.

Según adelantan desde la empresa de Amancio Ortega, tras un largo año de trabajo, Zara Beauty será una realidad a partir del próximo miércoles 12 de mayo, momento en que llegará tanto a las tiendas físicas como 'online' la primera colección completa de belleza de la marca. ¿Y qué podemos esperar? Labiales con todo tipo de acabados, paletas de sombras para los ojos, 'eyeliners', coloretes, bronceadores, iluminadores, esmaltes de uñas y brochas; es decir, todo lo que necesitas para crear tus mejores looks de belleza.

Pero no solo importa la variedad, sino también la calidad; por eso, cada producto está elaborado con fórmulas limpias, en envases recargables y con una paleta de más de 130 colores, que se ha desarrollado bajo la dirección creativa de la británica Diane Kendal. "Zara siempre ha llegado a un gran público, y yo quería llevar esa misma gran visión al mundo de la belleza, con una colección que fuera limpia, sostenible y accesible para todos. Haber podido desarrollar una línea de colorido tan extensa que aporta una gran sensación de diversión, mientras que se mantiene el respeto por los ingredientes de la más alta calidad, es algo increíble que realmente no ha existido antes", apunta la maquilladora.

Mención aparte merece el lema de esta iniciativa: "There is no beauty, only beauties" ("No hay belleza, solo bellezas"), un mensaje que pone de manifiesto la vocación de inclusividad de la colección, algo que también señala Eva López-López, encargada de dirigir Zara Beauty. "Nuestro objetivo era crear algo verdaderamente inclusivo donde todo el mundo pudiera participar; productos innovadores con un carácter individual, todo hecho con los ingredientes de mayor calidad y con la paleta de colores más novedosa", asegura.

Y por si fuera poco, Zara ha anunciado una importante novedad para su página web ya que, con motivo del lanzamiento, se integrará un 'try on' virtual, una especie probador 2.0. a través de la pantalla. para comprobar cómo te sienta su maquillaje antes de comprarlo (algo especialmente atractivo en tiempos de Covid). ¡Alucinante!