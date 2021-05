Aunque a marca líder de Inditex ha apostado fuerte por la venta 'online' con su último lanzamiento (han creado una tienda digital inmersiva y un novedoso probador virtual), los espacios físicos seleccionados en establecimientos de todo el mundo ofrecerán servicios exclusivos. Y cuatro de ellos están en nuestro país.

SILVIA VÁZQUEZ

La llega de Zara Beauty ha revolucionado el panorama de la belleza y en los últimos días no se habla de otra cosa. No es para menos: después de varias temporadas incluyendo barras de labios, perfumes, champús y otros productos similares en sus colecciones, la firma gallega se ha lanzado definitivamente a por el mundo del maquillaje creando una línea completa de labiales, sombras de ojos, 'eyeliners', pintaúñas y brochas.

Nuestros 12 favoritos de ZARA BEAUTY (para reservar antes de que salgan a la venta) Ver 12 fotos

Tras varios días de expectación, la colección salió a la venta este miércoles 12 de mayo, con una gran acogida por parte del público. Pero, ¿dónde podemos comprar los artículos de Zara Beauty?

Venta 'online': una experiencia inmersiva

Para empezar, la colección ya está disponible tanto en la página web como en la 'app' de Zara. Y la apuesta es realmente interesante, no solo por el aspecto de su tienda 'online' (minimalista y sobrio, siguiendo la línea del 'packaging' de los productos), sino también por el 'try on' virtual que han habilitado. Se trata de una especie de probador 2.0. a través de la pantalla. para comprobar cómo te sienta su maquillaje antes de comprarlo (algo especialmente atractivo en tiempos de Covid). ¡Alucinante!

Tiendas físicas: exclusividad y atención personalizada

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de las fans de Zara ha sido la posibilidad de encontrar estos productos de maquillaje en las tiendas físicas de la marca. En total, Inditex ha seleccionado un total de 22 establecimientos en todo el mundo para poner a la venta su línea Beauty, cuatro de los cuales se encuentran en España. Por lo tanto la compra en estos lugares será una experiencia casi exclusiva, donde además se contará con el asesoramiento de expertos para elegir los cosméticos más adecuados.

Según han anunciado, los puntos de venta físicos donde podremos encontrar Zara Beauty en España son Compostela 3-5 (A Coruña), Serrano 23 (Madrid), Paseo de Gracia 16 (Barcelona) y centro comercial Marina Banus (Marbella), aunque se prevé que, poco a poco, el número vaya aumentando. Las imágenes que aparecen en este artículo pertenecen precisamente a la tienda de A Coruña, la ciudad insignia de Inditex.

- Así es el 'eyeliner' recargable de Zara Beauty que ha revolucionado nuestro neceser

- Los 12 caprichos de Zara Beauty que ya puedes comprar

En el resto del mundo, la firma estará presente en tiendas de Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Bélgica, Turquía, Serbia, Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia.