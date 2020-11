Así ha conseguido Kate Middleton modernizar su 'beauty look' para suavizar su rostro

¿Tiene un nuevo gurú de la belleza?

Kate Middleton se ha convertido con el paso de los años en una de las 'royals' más elegantes. Sin renunciar nunca a la elegancia y al clasicismo 'british' que hace que sus compatriotas la adoren, la duquesa de Cambridge ha ido refinando cada vez más sus 'outfits' y parte también del éxito con el que cuentan sus apariciones últimamente, recae también en el hecho de que ha cambiado la paleta de colores que utiliza día a día en su maquillaje.

Según Olivia Todd, maquilladora profesional y experta de belleza, Kate Middleton ha cambiado su habitual cutis rosado y mate por un aspecto más moderno y fresco. Su apariencia de maquillaje más 'radiante' es el resultado de deshacerse del maquillaje de ojos oscuros y el colorete fuerte y usar sombras más suaves y lápices de cejas y tonos más melocotón en su lugar. A principios de este mes, la duquesa de Cambridge mostraba, además, un peinado 'bronde' más claro, un punto intermedio entre rubio y marrón, que Olivia afirma que crea una 'apariencia más juvenil' para enmarcar su rostro.

"Está claro que Kate ha renovado su apariencia general cuando se hace una comparación entre sus apariciones recientes y pasadas", ha afirmado Olivia en una entrevista concedida al periódico 'Daily Mail': "Su maquillaje en la actualidad es mucho más moderno, radiante y de aspecto fresco, muy diferente a su tez muy mate y rosada en el pasado".

'Esto también podría ser el resultado de no maquillarse y disfrutar del cuidado de la piel y los tratamientos durante el período de 'no maquillaje'. Sin embargo, mi experiencia me dice que su brillo ultra-húmedo y de aspecto iluminado desde dentro es algo que es muy difícil de lograr sin la ayuda de los productos de maquillaje y belleza", aclara Olivia dejando claro que Kate Middleton, seguramente, se haya puesto en manos de algún gurú de belleza para conseguir este cambio.