Kate Middleton con el color de pelo 'bronde' que adorarán las castañas que quieren ser más rubias

El tono más favorecedor.

Uno de los tonos capilares más solicitados en los salones de peluquería en los últimos meses es el que conocemos como 'bronde'.

No es la primera vez que te hablamos de esta coloración y, de hecho, ya sabrás todas las ventajas que este tono tiene porque además de ser un color posicionado entre el castaño y el rubio con efecto muy natural, es perfecto para aquellas que quieren cambiar de look pero no buscan nada radical. Así ha debido pensar Kate Middleton, quien ha cambiado su habitual melena de color castaño por el 'bronde'.

Aunque parece que la duquesa de Cambridge ya empezó a familiarizarse con este tono el pasado verano, ahora lo ha escogido para protagonizar su cabello durante los meses de otoño e invierno, y a nosotras no nos puede parecer una decisión más acertada.

"El tono es más luminoso y juvenil: aunque mantiene un tono profundo y sostenido que se mantiene fiel a su castaño original, le ha dado reflejos más claros mediante mechas 'baby lights', muy finas, que consiguen un efecto de aclarado general", explica Eduardo Sánchez, director de la Maison Eduardo Sánchez.

Y es que tenemos que admitir que a Kate Middleton esta tonalidad le sienta fenomenal ya que, gracias a esos reflejos que menciona el experto estilista, es capaz de iluminar su rostro y aportar un aire de lo más rejuvenecedor. "Este tono es perfecto para mujeres cuyo color de base sea castaño claro o rubio oscuro: favorece mucho a todas las morenas que quieran lucir un color más claro sin un gran compromiso y evitando un efecto raíz muy marcado", añade Eduardo Sánchez.

Como decíamos antes, una de las grandes ventajas de esta coloración es que sienta bien tanto a las castañas como a las rubias que no quieren un cambio de look demasiado drástico, algo en lo que también coincide el estilista ya que "es una alternativa perfecta tanto para castañas que quieran dar un aspecto más claro a su cabello como para rubias que quieran darle más profundidad y calidez al cabello", explica.

¿Cómo conseguir el 'bronde'?

A simple vista puede parecer un color muy sencillo de conseguir, pero tiene su truco y, por ello, lo más recomendable es ponernos en manos de un estilista profesional.

"En este tipo de trabajos técnicos, lo importante es jugar con el color de base para mantenerse dentro de los reflejos naturales del cabello y luego mantener los reflejos y la luminosidad del color cuidando mucho la hidratación del cabello y con el uso de acondicionadores repigmentantes", asegura el estilista.

Para Eduardo Sánchez el más recomendable es el Soin Repigmentant de Leonor Greyl en tono Rubio Veneciano para los bronde más claros y Soin Repigmentant en color Castaño Helado para los castaños fríos.

¿Te apuntas al color de moda?