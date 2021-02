Sin maquillaje y al natural, Jennifer Lopez comparte en Instagram momentos inéditos de su actuación en la Super Bowl

El evento deportivo, visto desde una perspectiva muy distinta.

Clara Hernández | Woman.es

Al igual que ocurre con la mayoría de las 'celebrities', estamos acostumbradas a ver a Jennifer Lopez en fotografías deslumbrantes de shows, galas y actos en los que aparece con estilismos y looks beauty de ensueño (por ejemplo, en su concierto de Fin de Año en Times Square, donde derrochó energía enfundada en un mono ajustado con paillettes plateados de Balmain, o su participación blanca y achanelada en la toma de posesión de Joe Biden). Sin embargo, y aunque las cosas están cambiando, no es tan habitual que las 'celebs' compartan imágenes de los momentos previos a esas citas, cuando todavía no han pasado por el set de maquillaje, están sin peinar o a medio vestir. Y que muestran, en muchas ocasiones, ese universo entre bambalinas, más desconocido, menos artístico y más humano, donde hay sonrisas, saludos, nervios...

Seguramente ya has visto la actuación que el año pasado Jennifer Lopez y Shakira protagonizaron en la Super Bowl 2020, cuando pusieron a bailar a todas las gradas del Hard Rock Stadium con meneos y tormentas de flecos metalizados. Un año después, y justo cuando la fecha de la final deportiva más célebre se acerca, la diva del Bronx ha compartido nuevas documentos gráficos de aquella noche pero capturados desde una óptica muy distinta: desde el backstage. Además, tal y como anuncia, se trata de una foto y un vídeo "inéditos", que nunca antes habían salido a la luz.

Así, podemos ver a JLo en la prueba de sonido con un outfit muy diferente a los que luciría después, protagonizado por una de sus leggins estampadas favoritas y camiseta básica 'cropped'. También vemos a su hija, Emme, ya lista con el look que llevaría después sobre el escenario —top deportivo y falda de tutú blancos, y cinturón dorado— ensayar una vuelta mientas sonríe a su madre. Luego, a Jennifer mitigando los nervios dando saltos ya en el estadio antes de que Emme vuelva a aparecer para abrazarla.

Asismismo son bonitas las escenas donde aparecen, ya vestidos de blanco, todos los niños que formarían parte después del directo y a los que Jennifer Lopez lanza besos, abraza, choca palmas y anima a saltar. O el ensayo en el que la artista está sentada con una impresionante falda rosa pero aún sin maquillar, con el pelo recogido en un moño alto. Mira este nuevo álbum:

Sin duda, es una oportunidad para vivir de otra forma ese espectáculo que constituye uno de los eventos deportivos más célebres y con más audiencia del mundo (logra congregar ante la pantalla a unos 100 millones de personas).

Este año, contará con las actuaciones de The Weeknd y Miley Cyrus. Y, por supuesto, con el anuncio publicitario y bailarín de John Travolta y su hija, Ella. ¡Y ya estamos deseando verlas!

Mientras, mira los mejores momentos de 2020: