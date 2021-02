Así es el baile de John Travolta y su hija que promete ser la estrella de los anuncios de la Super Bowl 2021

Algo así como una versión muy libre de un baile de ''Grease' pero con otra música.

El próximo domingo, 7 de febrero de 2021, se celebrará la 55° edición la Super Bowl, una de las finales deportivas con más audiencia del planeta (congrega frente a la pantalla a unos 100 millones de personas), el escenario más cotizado de estrellas del pop ya de por sí monumentales (este año actuará The Weeknd y se rumorea que Rosalía podría acompañarle en algún tema, ¡fantasía!) y una de las plataformas más caras y cotizadas para difundir mensajes publicitarios. Precisamente, es uno de esos anuncios que ya tienen hueco reservado en su descanso, y que ha estrenado creatividad para la ocasión, la que se está haciendo viral gracias, entre otras cosas, al baile que esbozan dos de sus muchos protagonistas: John Travolta y su hija, Ella.

El anuncio, que utiliza el humor y los rostros conocidos para llamar la atención del publico (además del dueto-familiar Travolta, aparece la presentadora televisiva Martha Stewart, los actores Leslie David Baker ('The Office') y Carl Weathers ('Rocky'), el piloto de automovilismo Kyle Buch y la instructora de fitness Emma Lovewell) tiene un anunciante verde que, a priori, poco tiene que ver con los protagonistas de su spot. Se trata de la empresa Scotts & Miracle, especialistas en césped y jardinería.

En la producción que se puede ver ya en YouTube y que tiene una duración de 45 segundos, es el fragmento en el que John Travolta aparece en un jardín montando un trípode para grabarse segundos después bailando con su hija el que ha despertado más comentarios y clics en redes. Es hacia el final del spot cuando ambos se arrancan con unos pasos que recuerdan poderosamente la coreografía de 'Born to hand jive' (una de las más célebres de la película 'Grease' que Travolta protagonizó junto a Olivia Newton-John en 1978), al ritmo del tema 'Sunday best' de Surfaces. Aunque pronto el actor demuestra que no solo sabe interpretar aún los movimientos que le hicieron famoso hace ya 40 años, sino que es capaz de emular algunos de los ondulantes y urbanos que triunfan hoy entre las generaciones de su vástaga de veinte años, que prefiere apartarse a un lado para dejar brillar a ese bailarín que un día impuso sus andares y meneos en las pistas de baile de todo el mundo.

"Todavía lo tiene (el talento)", observa Martha Stewart, algo de lo que no nos cabe ninguna duda viendo al intérprete robar la escena, como ya hizo en verano de 2020 cuando compartió un vídeo bailando con su hija en memoria de su esposa, Kelly, que murió en julio tras luchar contra un cáncer de mama durante dos años. "Mi hija Ella y yo estamos bailando en memoria de mamá. Una de las cosas que más le gustaba que que bailáramos", explicó el artista.

Por ahora, las visualizaciones del spot de Scotts & Miracles en las redes no dejan de subir.