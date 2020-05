Debido al uso de mascarillas, ¿es el ‘eyeliner’ la nueva barra de labios? Hay datos muy curiosos sobre el aumento de búsquedas

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque durante los casi 70 días que llevamos confinadas en casa no ha sido obligatorio el uso de mascarillas, a partir de 21 de mayo no podremos salir a la calle sin esta protección. Un detalle que, indudablemente, va a cambiar nuestra forma de maquillarnos. El pintalabios, hasta ahora, era uno de nuestros cosméticos favoritos, sin embargo, a partir de este momento permanecerá oculto para el resto (aunque no para nosotras), ¿cambiará entonces nuestra forma de maquillarnos? Según ha revelado un estudio, sí.

Si hace apenas unas semanas, las búsquedas en Pinterest sobre "tutorial de maquillaje natural para principiantes paso a paso" se dispararon y aumentaron un 131%, ahora, según un estudio de Captify sobre los hábitos de consumo durante la pandemia, nuestros intereses están cambiando.

Según este informe, realizado a nivel mundial entre el 30 de enero y el 19 de mayo, el famoso Lipstick Index está siendo desbancado por el “Eyeliner Index”, es decir, ahora mismo nos interesan infinitamente más maquillarnos los ojos que los labio,. Lógico. La búsqueda en e-commerce de productos de maquillaje de ojos ha subido un 52% en este período (con una proporción enorme del 62% solo para máscaras de pestañas) mientras la búsqueda de labiales ha bajado un 8%.

Y, puesto que pocos caprichos nos vamos a dar, si tenemos que gastar en maquillaje, lo preferimos de lujo. La búsqueda de productos de belleza de lujo ha subido un 22%, mientras la búsqueda de productos de gran distribución ha bajado un 3%. ¡Cómo nos gusta mimarnos!