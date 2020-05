Es vegano, fácil de aplicar, queda perfecto y además lo puedes usar como sombra.

woman.es

A menos que seas una profesional del maquillaje, (e incluso si lo eres) más de alguna vez has arruinado tu maquillaje. O te tembló la mano a la hora de hacerte el delineado, o la luz no te permitía ver que estabas poniendo demasiadas sobras, o el color del lápiz labial era demasiado fuerte, y es que reconócelo, tú también has utilizado un colorete que te parecía encantador y sin darte cuenta has arruinado tu maquillaje porque te ha quedado demasiado fuerte.

Tranquila lo sabemos porque es algo que nos ha pasado a todas. Y es que encontrar un rubor que dé justo con nuestro tono de piel, que resalte, pero sin verse exagerado puede parecer una misión imposible. Y si además queremos que sea duradero, de efecto natural, y a buen precio, la tarea se complica aún más. Pero aunque te cueste creerlo hemos dado con uno que le sirve a todas, sin importar el tono de piel. Sí, sí, no nos estamos volviendo locas, hemos dado con un blush que sirve para las pieles más blancas y rosaditas y las más morenas y bronceadas.

- ¿Quieres tener los pómulos como las modelos de Instagram? Con estos kits de contouring lo puedes conseguir

- Marta Hazas y el maquillador Roberto Siguero nos desvelan los cinco productos de maquillaje para tener buena cara durante estos días (y siempre)

El colorete en cuestión es todo lo que necesitas para un ‘efecto buena cara’ instantáneo. Se llama ‘Bad Princess Charmed’ y es de la marca You Are The Princess (ya está arrasando en Primor). Pero no te dejes engañar por su aparencia negra, no te asustes al no ver el típico color naranja o durazno, en realidad este blush negro contiene pigmentos que reaccionan con el pH de la piel y proporcionan un rubor a medida que sienta bien a todo el mundo. El ruborizante de You are The Princess aporta un resplandor universal que siempre favorece y es que su fórmula estimula los melanocitos naturales de la dermis, es decir, las células responsables de la pigmentación de la piel.

Se trata, además, de un producto vegano y cruelty-free que no ha sido testado en animales. Y a pesar de sus estándares de calidad mantiene unos precios increíbles, cada unidad cuesta menos de 3 euros.

Su composición no incluye parabenos y en su formulación sólo conviven componentes naturales como la manteca de cacao, un poderoso antioxidante que protege nuestras células de los radicales libres (además de ser fuente de de minerales y vitaminas, como la vitamina E) o la manteca de Karité con altas propiedades hidratantes, y antioxidantes para proteger y nutrir la tez.

De modo que sube el tono de tu mejilla a la vez que calma, suaviza y fortalece la barrera lipídica de la piel ofreciendo una textura agradable. Este colorete está diseñado para una aplicación rápida y fácil y para que resulte cómodo sobre la piel.

Aplícalo en tus mejillas, con dedos o con brocha, a toquecitos, sin necesidad de arrastrar el producto, solo te quedará, esperar unos segundos hasta que aparezca un rubor jugoso y perfecto.

Y sabes qué, también lo puedes aplicar sobre el párpado fijo, como sombra de ojos y en la linea inferior de las pestañas para conseguir un efecto que ilumine la mirada. Todo en uno y por menos de 3 euros. ¿Una locura, no?