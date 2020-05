Si lo que quieres es un rostro definido, el secreto está en la paleta de colores.

A menos que hayas estado escondida debajo de una roca durante los últimos 10 años y no tengas ni idea de quiénes son las hermanas Kardashian, probablemente ya sepas que la forma más fácil de definir tu mandíbula y levantar los pómulos es el contouring.

Pero a veces, nos pasa que incluso después de haber visto mil millones de tutoriales de YouTube que nos dictan el paso a paso de cómo podemos poner en práctica esta técnica, no sabemos qué kit comprar y con tanta oferta en el mercado encontrar el que mejor se adapta a nosotras puede llegar a ser un poco abrumador. ¿Las buenas noticias? Hoy por hoy los kits de contornos vienen en una amplia gama de tonos y bases para todos los tonos y tipos de piel y dentro del montón hemos escogido seis opciones que se ajustan a todos los bolsillos.

Fenty Beauty by Rihanna Match Stix Trio (51,95 euros)

Este kit en forma de stick cambia completamente el juego: vienen tres aplicadores que sirven para resaltar, ocultar y contornear. La fórmula de crema en polvo se desliza suavemente y básicamente se derrite en la piel (sin dejar residuos o rayas). Y además es super resistente, aguanta todo el día en la piel.

Nars Contour Blush (37,45 euros)

Si cuando aprendiste esta técnica solo se usaban dos tonos y no sabes qué hacer con un kit que tiene más de tres tonos, este es para ti. Elije una de los cinco tonalidades que ofrece y que mejor se adapte tu tono de pie. Este kit no solo es pequeño y fácil de llevar sino que cumple con totalidad su función, resaltar nuestros pómulos.

Make Up For Ever Pro Sculpting Face Palette (45 euros)

¿Tienes la piel seca? Olvídate de los contornos a base de polvo, estos no se mezclaran bien en tu rostro y el resultado será terrible. Así que esta paleta será tu mejor elección. Se trata de kit a base de crema que además de definir humecta y esculpe tu piel al mismo tiempo.

Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow Contour Duo (65 euros)

Aplica este kit de contorno en tus mejillas y obtendrás un brillo instantáneo y se ve increíble en tonos de piel claros. Su fórmula suave se mezcla perfectamente con tu piel. Este kit es más bien para dar un acabado de bronceado y glow a tus mejillas, tiene ese pequeño brillo que resplandece y hacer parecer que acabas de volver de la playa.

Dior Backstage Contour Palette (48,95 euros)

Los matices neutros de esta paleta de Dior no solo equilibran toda tu piel evitando que queden tonos grises, o demasiados anaranjados, sino que hace que parezca que te has despertado con el rostro perfecto, reluciente. No define tanto, más bien es para un maquillaje natural que acentúe tus rasgos de forma natural.

MAC Studio Fix Sculpt & Shape Contour Palette (45 euros)

Puedes construir la paleta a tu antojo y con la garantía de que no se va a apelmazar. Su fórmula se ve tan natural que puedes lucir el contouring todos los días a cualquier hora.