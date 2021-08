Las cejas metálicas de Demi Lovato que vas a querer copiarle este verano

El maquillaje metálico es algo que llegó a nuestra vida hace mucho tiempo, pero siempre se había quedado en labios y sombras de ojos hasta que hemos descubierto, en el Instagram de Demi Lovato, una nueva tendencia que nos ha conquistado: las cejas metálicas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Desde que las cejas se convirtieron en las grandes protagonistas del rostro, hemos visto cejas perfectamente perfiladas como las que obtenemos con el microblading, otras de aspecto más desenfadado y juvenil como las del laminado y hasta las cejas de colores de Rosalía. Sin embargo, ahora Demi Lovato nos ha creado una nueva necesidad al compartir en su perfil de Instagram sus nuevas cejas metálicas doradas. Sí, sí, como lo lees. La cantante mostró su nuevo look en sus historias este fin de semana en un post compartido originalmente por la directora Hannah Lux Davis, la encargada de dirigir algunos de los videoclips de las artistas más famosas como Ariana Grande.

En la historia de Instagram de Davis, ella escribió: "Siempre es divertido con ella", junto a la foto de Lovato, que esta última compartió de nuevo añadiendo a la publicación un montón de emojis y la frase: "Este va a ser salvaje". No tenemos absolutamente ni idea de lo que estas dos están preparando, pero en lo que lo averiguamos, necesitamos hablar de estas cejas.

En la foto, Demi lleva un top de encaje con lo que parece ser un blazer encima, combinados con varias cadenas de oro, que hacen juego con sus cejas y su piercing de la nariz.

Centrándonos en sus cejas doradas, más que un tinte, parecen estar hechas con algún tipo de maquillaje dorado aplicado sobre los pelitos o incluso con láminas de oro o purpurina, lo que hace que sean las protagonistas absolutas de su look. Sin embargo, gracias al acabado metálico, consigue un toque de modernidad que nos recuerda a los maquillajes nada discretos que tanto nos gustan de series como 'Euphoria' o 'Élite'.

Otra cosa que también nos ha llamado mucho la atención es el pelo tan largo de la cantante, que imaginamos que habrá modificado con peluca o extensiones para la ocasión, ya que en realidad, lleva un favorecedor corte pixie desde hace unos cuantos meses.

En la publicación original de Hannah Lux Davis, la directora también etiquetó a todo un equipo de maquilladores y peluqueros, incluyendo a la estilista de Lovato, Siena Montesano, la artista de uñas Natalie Minerva, el peluquero Glen Coco Oropeza, y el make up artist Etienne Ortega, así que todo parece indicar que este look es parte de algo muy grande.

Davis ya trabajó con la artista en algunos de sus vídeos musicales, como 'I Love Me' y 'OK Not to Be OK', por lo que parece ser que tenemos nuevo videoclip a la vista, y que en él vamos a tener una buena dosis de maquillajes tan inspiradores como este.