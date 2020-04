El vestido wrap de Paula Echevarría con el que ha recuperado el estampado paisley

Nos han entrado unas ganas locas de seguir sus pasos este verano.

Qué envidia nos da siempre Paula Echevarría cuando empieza la temporada de sol. La asturiana es una de las celebrities que antes y de forma más intensa absorbe esos primeros rayos de la primavera. El año pasado tenía toda la lógica que nos llevara ventaja porque disfrutaba de los fines de semana en Marbella, pero ahora que estamos todos confinados en casa, no hay trampa ni cartón: muchas quisiéramos su verano para nosotras desde tan temprano.

¡No hay más que ver cómo le sienta el vestido wrap de estampado paisley con el que ha posado en su última publicación en Instagram!

Ya sabemos de sobra el idilio de la actriz con los minivestidos. Los tiene para todos los gustos y de todos los tipos, y los luce como nadie. Pero dentro de este tipo de prendas, son las estampadas las que más se asocian siempre a su vestidor. Y en concreto los print coloridos y llamativos como es el caso del paisley, ese dibujo de estilo oriental que es una fiesta del color y de las formas, le sientan de forma espectacular a la protagonista de 'Velvet'.

La artista es una de las caras conocidas que más recurre a este tipo de diseños. Lo hace de forma recurrente y atemporal, más allá de lo que dicten las tendencias.

El que ha escogido la intérprete lleva el sello 'made in Spain' ya que se trata de un diseño en tonos celeste y blanco de manga corta, escote en uve y cuerpo ligeramente fruncido, ajustado a la cintura tipo wrap, firmado por Mioh, que lo vende en su tienda online por un precio de 173 euros.

La actriz ha aprovechado el look para reivindicar su elección de vestirse de calle para estar por casa. Paula tomó esa decisión ya hace varias semanas después de muchos días en shorts y joggers, y ha reconocido en la leyenda que acompaña a la imagen que ya está completamente acostumbrada a hacerlo.

"Cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa. Al principio se me hacía bola, claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá, pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme", ha escrito en un texto en el que ha confesado que solo no se atreve todavía con los zapatos, aunque ha avisado de que "como siga la cuarentena aun me veréis en tacones".

De cumplir con su "amenaza", no sería la primera que se calza para estar por casa durante la cuarentena. Su amiga Nuria Roca, con la que estuvo en Florida justo antes del estado de alarma, ya lo hizo en su día. Y seguramente muchas de vosotras lo habréis hecho en algún momento, aunque sea por motivos laborales, que nunca se sabe qué se puede ver a través de una videollamada.