Tamara Falcó ha querido apostar por un conjunto de punto de Oysho cómodo y versátil que ya prevemos que se va a convertir en tu favorito esta temporada.

Todavía estamos en época de entretiempo. Esto quiere decir, que aún podemos llevar prendas de punto, aunque sean algo más finitas. Entre esas prendas de punto que más nos gusta llevar están los ‘total looks’. Pues bien, si estabas buscando un conjunto bonito, cómodo y que combinara con todo tu armario, puede que ya tengamos el definitivo de la temporada. ¡Y ha sido Tamara Falcó quién nos lo ha descubierto!

Queridas, id abriendo la web de Oysho porque se avecina un conjunto que lo va a petar esta temporada. Tamara Falcó ha sido quien nos ha descubierto el conjunto de Oysho más bonito y apetecible para la temporada de entretiempo. Es un conjunto sencillo de punto de la nueva colección de verano de Oysho que tiene todas las papeletas para convertirse en el más deseado, ¡así que no lo pierdas de vista! Y si no, que se lo digan a Tamara, que no ha podido resistir a estrenarlo hoy para ir cómoda (sin acudir al chándal) a una sesión de fotos.

El conjunto de punto que ha estrenado Tamara sigue (al menos de momento) disponible en Oysho. Un conjunto de punto con efecto jaspeado en color beis y escote en pico (25 euros), acompañado de unos pantalones del mismo tejido, y de estilo tobillero (35,99 euros).

Para darle un toque más sofisticado al ‘total look’ de punto, la hija de Isabel Preysler ha querido añadir algunas joyas en dorado. Entre ellas hemos visto anillos de gran tamaño con piedras y un bonito collar, también en color dorado.

Como hemos comentado al principio, los conjuntos de punto son perfectos para superar la temporada de entretiempo con estilo. Y más con esta opción de Oysho en color beis que combina con prácticamente todo tu armario. Y si eres muy friolera, puedes añadir una bonita gabardina en color beis, o en un tono más tostado. Eso sí, como ya sabes que todo lo que aparece por redes, vuela (y literal) de las tiendas, o en su defecto del mundo online, te aconsejamos que ya lo añadas a tu 'wishlist'.