Tamara Falcó y el vestido rojo de invitada perfecta de El Corte Inglés

Tamara Falcó ha acudido a la boda de unos amigos del brazo de su novio, Iñigo Onieva, y ha dejado claro con su vestido rojo que ha sido la invitada de boda perfecta.

CARMEN RAYA

Ya es época de bodas, comuniones y bautizos y por eso Tamara Falcó no ha dudado en lucir sus mejores galas para acudir a la boda de unos amigos junto a su pareja, el diseñador de coches Iñigo Onieva. Para tal ocasión, Tamara ha derrochado estilo con un vestido largo rojo con mangas abullonadas que le aportan volumen y un estilo arquitectónico vanguardista que nos encanta.

Además, Tamara no se ha olvidado de los complementos en un día en el que ha querido ser la invitada de boda perfecta, y lo ha conseguido. Para rematar este vestido que ha comprado en la sección de moda Serrano 47 de El Corte Inglés (la marca no ha querido desvelarla) la hija de Isabel Preysler ha escogido un tocado de Mimoki, unas sandalias de Aquazzura, un clutch de Yliana Yepez, un 'chal' de SoniaB Showroom y dos anillos XL y unos pendientes de Tous.

Una combinación de colores suave que deja todo el protagonismo al vestido, aunque si nos fijamos, el color del clutch sí que hace 'match' con la tonalidad del look elegido. Otro de los detalles curiosos del 'outfit' de Tamara Falcó es que la joven ha lucido dos anillos XL en una sola mano y ha prescindido de pulseras.

Algo que llama bastante la atención pero que tiene todo el sentido cuando nos fijamos en la manga francesa del vestido. Este tipo de manga funciona mejor si le damos todo el protagonismo y prescindimos de brazaletes y/o pulseras (por muy minimalistas que sean).

En cuanto al look 'beauty', Tamara decidió lucir su melena suelta con la raya en medio, pero quiso aportarle movimiento gracias a una sola onda marcada que hacía que su pelo se abriese en la zona inferior del pómulo y llegando hasta su clavícula. Un peinado que le quedaba de maravilla con el tocado y que le daba un pequeño punto de informalidad a todo el look. En caso de haber llevado un recogido, seguramente el estilismo hubiese quedado mucho más serio.

Para terminar, otro de los trucos que ha utilizado Tamara Falcó para crear el look perfecto ha sido coordinar las tonalidades de su tocado y su bolso de mano. Si te fijas, la pluma que decora el tocado de Mimoki es del mismo color que el clutch de Yliana Yepez y esto, aunque pudiera parecer una nimiedad, no lo es porque crea esa sensación visual de que todo el look es un círculo perfecto.