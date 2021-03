Sara Carbonero, antes de Semana Santa, nos descubre cuál es el uniforme perfecto para el entretiempo

La camisa masculina y la falda de punto son una combinación perfecta para primavera y así nos lo ha demostrado Sara Carbonero.

Allá donde va Sara Carbonero, triunfa. La influencer manchega, un día más, ha acudido a su cita en Radio Marca para presentar la sección ‘Que siga el baile, donde ha entrevistado a India Martínez. La cantante, que es también su amiga, presentaba libro, 'Verdades a medias', y Sara Carbonero quiso tenerla delante del micrófono para charlar largo y tendido de su último proyecto. “Cada cosa que yo hago en la vida, ya sea un poema, un dibujo o una canción, siempre nace de una verdad. A veces me quedaba a la mitad porque son cosas que duelen pero ahora necesitaba retomarlo y lanzarlo al mundo", ha contado India sobre su libro. Y para esta cita tan especial con su amiga, Sara Carbonero ha apostado por un look tan fácil de copiar que, para nosotras, ya es uno de los uniformes a los que recurriremos esta Semana Santa.

Con casi tres millones de seguidores, Sara Carbonero es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la periodista no nos dé algún tip de moda o belleza útil.

A sus 37 años recién cumplidos, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks, de hecho, ahora que se acerca la Semana Santa nos acaba de dar una idea para vestir en entretiempo.

Para acudir a la radio el martes 30 de marzo, Sara Carbonero combinó una falda de punto calada y larga, de color beige, con una camisa de estilo masculino azul que lució anudada a la cintura, que combinó con unas botas marrones de ante y remató con un cinturón en el mismo tono. Eso sí, en ninguna de las fotografías de la entrevista vimos qué prenda de abrigo lució, pero una apuesta ganadora siempre es una cazadora de cuero, como las que te dejamos más abajo por si te inspiran.