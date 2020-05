La reina Letizia apuesta por un look en black&white en su jornada como voluntaria en un centro de Cruz Roja Española

Un día como voluntaria en pleno confinamiento.

Aunque en los últimos dos meses, los reyes Felipe y Letizia apenas han salido de sus despachos de Zarzuela, confinados por la crisis del coronavirus, la reina ha arrancado esta semana de mayo con una salida a la sede madrileña de Cruz Roja Española. Doña Letizia ha visto cómo trabajan los equipos de Cruz Roja RESPONDE, un plan que durante la crisis COVID-19 han movilizado a más de 40.000 voluntarios.

Nada más llegar al centro, la reina ha participado en una reunión en la que el coordinador general de Cruz Roja Española, Toni Bruel, ha explicado la evolución del plan Cruz Roja RESPONDE. Durante la visita la reina, Presidenta de Honor de Cruz Roja Española, ha estado acompañada por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo; el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent; y la presidenta de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid Pilar Roy.

Como en días anteriores, doña Letizia ha apostado por un look sobrio en black&white, compuesto por unos pantalones de traje negros, un jersey con formas geométricas en blanco y negro y ha rematado el look con unos mocasines también oscuros, a juego con el resto del look.

Así los mocasines con un remate dorado en el empeine continúan siendo su calzado fetiche para estar en casa y para sus salidas al exterior, un calzado cómodo y elegante, reflejo del estilo de la reina Letizia.