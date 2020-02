Rayas horizontales: el truco para dar volumen a tu figura

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Cristina Pedroche ha vuelto a demostrarnos que su estilo es uno de los más casuales, pero también de los más efectivos. Porque gracias a ella y a otras muchas celebrities, el mundo de la moda está creando piezas mucho más ponibles y urbanas, algo que nos encanta y que nos acerca más todavía a las famosas en términos 'fashionistas'.

De ahí que el último 'look' de la presentadora y colaboradora de televisión nos haya maravillado por su sencillez, pero efectividad. Cristina ha apostado por un bonito vestido de rayas horizontales, bota alta de cuero y cazadora de cuero vaquera oscura. Y sí, el vestido puede ser un diseño muy básico, pero es precisamente eso lo que nos ha enamorado. Además, cabe recordar que las rayas horizontales siempre ayudan a darle un poco de volumen a nuestros 'looks' y eso siempre es un valor añadido.

Una pieza que, si te gusta, está disponible en la web de la firma Capriche, una de las preferidas de Cristina Pedroche y podrás hacerte con él por tan solo 59,95 euros. ¡Una maravilla, no digáis que no! En cuanto a su chaqueta vaquera, este diseño es de la firma 'Flaman Atelier' y es una de las nuevas incorporaciones en el vestidor de la presentadora. De hecho, no dudes en darte una vuelta por su e-shop porque tienen prendas maravillosas.