Cristina Pedroche contesta a los que creen que le dan "ropa gratis"

No, queridos, no es así.

Celebrities y vestuario. Una combinación que desde hace años fascina a propios y extraños. Sin embargo, desde que Instagram se convirtiese en el mejor escaparate de 'looks' de las famosas, muchos son los seguidores que se preguntan "¿en serio les dan toda esa ropa gratis?". Pues no, amigos, no exactamente.

Día sí y día no, Cristina Pedroche (y el resto de famosas que comparten sus 'outfits' online) tienen que lidiar con los eternos comentarios (un tanto malintencionados) sobre cómo puede ser que luzcan tantos modelos diferentes en tan pocas horas. ¿Acaso sus armarios son infinitos?

Para calmar un poco las aguas de aquellos seguidores que creen que las famosas se "aprovechan" de su condición de personajes públicos para llenar sus vestidores, Cristina Pedroche ha querido aclarar la situación.

"Que tengáis una feliz tarde os deseo desde esta postura tan cómoda.🤪 .

Y sí, ya sé que se ve la etiqueta de los zapatos, es que aunque algunos podáis pensar que nos quedamos con toda la ropa no es así, luego la devolvemos, pero no a las tiendas eh 🤣🤣 Son showrooms especializados en esto. ¿Os imagináis que se hace en tiendas normales y luego os podéis comprar las cosas con olor Pedroche?🤣🤣🤣", ha escrito junto a una divertida imagen en la que luce un precioso mono de estética setentera.

Así pues, queda desvelado el truco porque el que las famosas son capaces de lucir diferentes estilismos una y otra vez y no se ven obligadas a repetir, como nos pasa a las común de las mortales. Sin embargo, recuerda que no hay que tener muchas prendas para deslumbrar, ya que contando con los básicos y combinándolos de la manera adecuada, tú también podrás presumir de estilo a 'lo Pedroche'.