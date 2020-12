Puedes llamarlo chándal o conjunto de ropa cómoda, pero Paula Echevarría sabe que este look es genial para salir a la calle (y combinado con botines de Zara)

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango. Además, de su amor por la moda nació su propia marca, Space Flamingo con unos precios algo superiores a las otras firmas a la que es asidua la influencer. Ahora ha estrenado chándal y lo ha combinado, como las it girls del momento, con botines de Zara.

Tras el éxito que tuvo en el año 2019, Paula Echevarría repite fórmula con las colecciones de Homewear y la ropa otoñal y ha apostado por sudaderas, joggers, vestidos sudaderas y camisetas, de las que ella misma se ha convertido en su mejor embajadora.

Sus diseños son sport, ropa que nos permite estar cómodas pero sentirnos guapas y el chándal que ha lucido es la mejor prueba de ello. A la venta en la web de la firma por 99€ la sudadera y 98€ el pantalón. Remató el look con unos botines de suela track y un abrigo de peluche, el mejor remedio contra el frío de estos días.