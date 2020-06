Así puedes convertir tus pantalones viejos de Zara en la falda tendencia del verano

Las redes sociales pueden ser maravillosas.

Es fácil dejarse llevar por la corriente 'hater' y entrar en la dinámica de criticar todo lo que tiene que ver con las redes sociales y las distintas comunidades de internet pero si una sabe moverse bien por ellas, entre el fango que no deja ver, puede encontrar auténticas joyas en ella. Tanto en temas trascendentales como en otros de carácter rutinario, de esos que no son importantes pero que te pueden alegrar el día. Por ejemplo, aprender a convertir un pantalón de Zara que ya no te vale en la falda que más se lleva este verano.

La clase de costura exprés a distancia la hemos encontrado en Reddit, donde los usuarios han hecho viral un post que nos ha llevado a la cuenta de Instagram @turtleneeck, un perfil en el que se comparte diseños 'do it yourself'. Y este de la falda de Zara es una maravilla.

La usuaria, de identidad desconocida, explica en cinco sencillos pasos cómo ha reutilizado unos pantalones oversized en color caqui en una falda midi con cierre central, aprovechando el de la prenda original, con una amplia abertura delantera. Este es el paso a paso que siguió para conseguir una falda hecha en casa con mucha mano, paciencia y creatividad:

1. Desaté la entrepierna de los pantalones y cosí las piezas traseras y las piezas delanteras juntas en línea recta.

2. Originalmente tenían dos pliegues en la parte delantera. Los cosí juntos hasta el final para deshacerme de ellos. Más tarde decidí deshacer uno y crear una abertura en una pierna.

3. Cosí un pliegue central en la espalda

4. Ajusté la cintura a mis medidas.

5. Dobladillo termina su explicación la buena samaritana que nos ha regalado esta mayoría hecha en casa con mucha mano, paciencia y creatividad.

Desde luego, como ella misma dice en su último post de Instagram, le ha quedado un diseño perfecto de aire vintage, tan elegante como los que se llevaban nuestras abuelas en los 70, y muy similar a las que puedes encontrar hoy en día en los catálogos de las principales firmas low cost.