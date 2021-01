Olvídate de los leggings y las camisetas para hacer deporte, Amelia Bono ha encontrado un mono que es muy cómodo y sienta fenomenal en &Other Stories

Parece cosido sobre tu propia piel. Ideal.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

El año nuevo nos ha traído una borrasca llamada Filomena que nos ha puesto el país patas arriba, pero el temporal no es ninguna excusa para no cumplir nuestros propósitos de año nuevo y hacer deporte. O eso opina Amelia Bono, que ha estrenado un mono que sienta como un guante (ojo, que parece que está cosido sobre su propia piel de lo cómodo que es) en &Other Stories y nosotras ya lo hemos metido en la cesta.

Está más que claro que hay nueva revelación en Instagram y se llama Amelia Bono. Amiga de Paula Echevarría, con quien comparte su gusto por la moda, la hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera cuenta ya con más trescientos mil seguidores. Y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva. Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama.

En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Uterqüe, Mango… que coordina con el gusto de las influencers que superan el millón de seguidores. Además alimenta sus redes no solo con looks, también comparte momentos en familia, con sus pequeños, o sus tips de belleza.

En uno de sus últimos looks de Instagram hemos visto que Amelia ha cambiado el clásico conjunto para hacer deporte de leggings y camiseta por un mono. Sí, un mono, pero, ojo, que es muy cómodo por lo suave que es. Se trata de un mono de yoga sin mangas, de secado rápido de poliamida reciclada, que está a la venta en la web de &Other Stories por 79€.