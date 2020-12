¿Que el invierno es gris? Paula Echevarría le pone color con el plumífero que mejor queda con vaqueros

A todo color.

Si ayer nos enseñaba su sudadera navideña de Lefties, hoy Paula Echevarría ha vuelto a publicar en Instagram un nuevo look para inspirarnos. Y, ojo, que ya nadie puede decir que el invierno el gris y que la ropa de invierno es aburrida: Paula Echevarría se ha marcado un look a todo color con un plumífero ‘made in Spain’.

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango. Y precisamente de la firma española Mango es el mono que le hemos fichado en uno de sus últimos looks en Instagram.

Tal y como hemos visto en su última publicación, la influencer ha estrenado un plumas de la firma española Tiny Cottons, que ha combinado con unos pantalones pitillos de Stradivarius, bolso de Dior y zapatillas Adidas.

A punto de despedir ya un año que ha sido muy duro para todos, Paula Echevarría ha mostrado en su cuenta de Instagram cómo va creciendo su 'barriguita' y eso que, por norma general, no suele lucir looks que la dejen muy al descubierto. Sin embargo, en una de sus visitas a Tacha Beauty, su centro de belleza de confianza, la intérprete ha aprovechado para realizarse un 'selfie' donde solo vemos su 'barriguita' y la verdad es que nos ha encantado.