Guía rápida de Nuria Roca para llevar colores neón en 'El hormiguero'

La presentadora es toda una experta en utilizar esta gama de tonos tan vibrante y nosotras heos fichado ya sus mejores trucos para poder seguir sus pasos.

Julia García

No es ninguna sorpresa que Nuria Roca haya apostado por un look cargado de tonos fluorescentes en su última visita al plató de 'El hormiguero'. La colaboradora del programa de televisión ha demostrado ser toda una maestra en este terreno si tenemos en cuenta la cantidad de veces que le hemos visto con esas combinaciones aparentemente imposibles pero cuyo resultado no podía haber sido mejor.

En la última de sus apariciones ha repetido éxito. Lo ha hecho con unos vaqueros rectos de Levi's, unos zapatos de tacón de Yves Saint Laurent, una camisa de United Colors of Benetton y un collar de Andy&Co, lo cual nos ha llevado a inspirarnos para hacer un breve manual de uso de los colores neón teniendo en cuenta este y otros estilismos de la valenciana con ellos como protagonistas.

1. Empieza por los complementos. Es la mejor manera de probar con esta tendencia si nunca antes te has atrevido con ella. Deja que el fluorescente sea solo una pincelada con el bolso, los zapatos o las joyas en un primer lugar como ha hecho la presentadora en multitud de ocasiones porque en cuanto veas lo bien que sienta no vas a quedarte solo en eso.

2. Tira de básicos. El siguiente paso es dejar que la acidez se muestre en prendas que puedas llevar con básicos para que se traduzca en un estilismo suave, relajado. Apóyate en vaqueros así como en pantalones blancos o negros, será como mejor consigas un poco de discreción para iniciarte.

3. La elección de las prendas. No caigas ante piezas demasiado informales y decántate por todo lo contrario. Si te fijas, Nuria Roca no lleva joggers o camisetas en estos tonos sino que el fluorescente lo busca en prendas y complementos más escogidos como stilettos, trajes o camisas. De este modo le quita cualquier connotación demasiado desenfadada y en cambio le da un toque de originalidad a los clásicos, ¿qué más se puede pedir?

4. Olvídate de las temporadas. Puede que el cuerpo te pida optar por los neones en tiempos de más calor pero lo mejor es que no te limites ni te rijas por el calendario porque puede darte muchas alegrías en otoño-invierno. Un jersey gustoso en un vibrante lima o un plumífero fucsia pueden ser grandes aliados.

5. No tengas miedo a combinar. Siguiendo el orden lógico que te comentábamos antes, una vez hayas comprobado por ti misma qué refrescantes son estos colores en pequeñas dosis, lo mejor es que dejes vergüenzas o prejuicios a un lado y vayas con todo. ¿Amarillo y fucsia? ¿verde y morado? ¿azul y naranja? ¡Todo vale! Cuanto más loca puede parecerte la idea, mejor resultado puede dar.