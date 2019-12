Si esta Navidad pasas de vestidos, toma nota de esta falda de lentejuelas de Nuria Roca

Tiene mucha vida más allá de las fiestas.

Woman.es

La gran ventaja de optar por looks de fiesta construidos con prendas versátiles y camaleónicas, que por separado funcionen igual de bien pero en otro contexto totalmente diferente, es que la inversión en dicha compra tendrá un recorrido mucho mayor. Esto tiene toda la lógica puesto que le darás continuidad también a medio y largo plazo, y no se quedará en un lookazo para uno o dos días que luego pasará al ostracismo en el fondo del armario esperando una ocasión para volver a asomar que no sabes si llegará en algún momento cercano en el tiempo.

Es por ello que te animamos a valorar opciones más allá de los vestidos, que los hay muy chulos y económicos, para brillar en estas fiestas navideñas. Una alternativa son los trajes de chaquetas de terciopelo y otra alguna pieza que por su diseño y su estilo tenga ese algo especial que le haga merecedora de ser protagonista de un evento importante.

Un buen ejemplo de esto último es la falda midi que llevó Nuria Roca en su última aparición en El Hormiguero.

La falda firmada por la marca Gerad Darel tiene un punto rockero de lo más original, pero según cómo se combine se puede adaptar perfectamente a otros muchos estilos. De lentejuelas en color verde botella, de silueta acampanada y cintura elástica, es una prenda ideal para dar forma a un look perfecto de fiesta girando en torno a ella.

Una idea puede ser, sin ir más lejos, apostar por el negro en el resto de prendas del outfit, como hizo precisamente la presentadora valenciana, que la combinó con un suéter negro, unos botines del mismo color y un cinturón con tachuelas.

Evidentemente, no es el look con el que iríamos a una fiesta de gala en Nochevieja, por ejemplo, pero no es este el plan de noches especiales como esta para todo el mundo. Ni tampoco todas las fiestas requieren necesariamente de tanta etiqueta. Todo depende del contexto de las mismas, pero no hay duda de que la falda de Darel es una opción a tener en cuenta por su versatilidad y atractivo diseño.

Si te preguntas si está a la venta, efectivamente es así. La puedes encontrar en la tienda online de la marca por un precio de 175 euros, un 30% más barata de su precio original. Además de en color verde botella, está disponible en gris metalizado y negro, siempre con el brillo de las lentejuelas como principal protagonista del diseño.