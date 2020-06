Michael Kors dice adiós (por el momento) a la New York Fashion Week

¿Cuáles son sus motivos?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Cuando Givenchy acaba de presentar a su nuevo director creativo (puedes leer toda la información aquí), ahora es el diseñador Michael Kors el que ha sorprendido a todos cuando ha confirmado que no veremos sus propuestas en la próxima New York Fashion Week que se celebrará la semana del 14 de septiembre. Sin embargo, esto no significa que se retire o que la compañía vaya a desaparecer.

Lo que ha considerado hacer Michael Kors es saltarse la semana de la moda de Nueva York para hacer una presentación de la colección Primavera 2021 a mediados de octubre o mediados de noviembre. Una decisión que no ha dudado en explicar a través de un comunicado.

"Durante mucho tiempo he pensado que el calendario de la moda debe cambiar. Es emocionante para mí ver el diálogo abierto dentro de la comunidad de la moda sobre el calendario, desde Giorgio Armani hasta Dries Van Noten, Gucci y YSL hasta los principales minoristas de todo el mundo, sobre las formas en que podemos ralentizar el proceso y mejorar la forma nosotros trabajamos. Todos hemos tenido tiempo para reflexionar y analizar cosas, y creo que muchos están de acuerdo en que es hora de un nuevo enfoque para una nueva era".

"Es imperativo que le demos al consumidor tiempo para absorber las colecciones de otoño, que llegarán en septiembre, y no confundirlas con una abundancia de ideas adicionales, nuevas estaciones, productos e imágenes. Antes de finales de la década de 1990, las colecciones de primavera de Nueva York se mostraron desde finales de octubre hasta principios de noviembre, después de las colecciones de París. Ese calendario estuvo en funcionamiento durante muchas décadas y funcionó sin problemas, y particularmente en esta época con la velocidad de las redes sociales, mostrar la colección más cercana a cuándo se entregará tiene sentido lógico para mí".

Así pues, y debido a todos estos cambios que se han producido debido a la pandemia por coronavirus, Michael Kors también ha decidido que a partir de ahora lanzará dos colecciones al año (primavera-verano y otoño-invierno), y eliminará la colección resort y la pre-fall.

"Creo que también es importante volver a la idea de que septiembre y marzo son meses clave para lanzar el comienzo de la venta estacional para el consumidor. Aquí es cuando llega el contenido editorial y mediático clave, cuando el clima comienza a cambiar y cuando las personas están listas para absorber nuevas colecciones y productos, que pueden usar y comprar de inmediato. Teniendo todo esto en mente, también volveremos a evaluar cuándo se lanzará la colección de otoño a la prensa y al público, muy probablemente en algún momento entre mediados de marzo y mediados de abril".